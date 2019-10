BUENOS AIRES, 3. Oktober (Xinhua) - Die argentinische Regierung hat einen Solarpark eröffnet, der mit chinesischer Finanzierung und Technologie errichtet wurde, um mehr als 160.000 Häuser zu versorgen. Der Cauchari Solar Park auf einem abgelegenen Berggipfel in 4.000 Metern Höhe wurde am Dienstag in der Nähe von Cauchari, einer Stadt in der Provinz Jujuy, die an die Nachbarstaaten Chile und Bolivien grenzt, eröffnet. Das 390 Millionen US-Dollar teure Projekt wird von dem chinesischen Unternehmen Shanghai Electric Power Construction geleitet und zu 85 Prozent von der Export-Import Bank of China ...

