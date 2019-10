Nach den enttäuschenden US-Konjunkturdaten der vergangenen Tage sind die Blicke der Investoren an der Wall Street zum Wochenausklang auf den US-Arbeitsmarktbericht für September gerichtet. Sollte dieser ebenfalls die Erwartungen verfehlen, sei mit einer weiteren Abwärtswelle zu rechnen, so ein Teilnehmer.

Allerdings hatten der schwache US-Auftragseingang für August und der enttäuschende ISM-Index für den Dienstleistungssektor am Vortag den Markt nur noch kurz belastet, denn die Hoffnungen richten sich jetzt auf weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank. Das die Fed in diesem Jahr zwei weitere Zinssenkungen beschließt, wird aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 Prozent eingepreist.

Am US-Arbeitsmarkt wird mit einem Stellenaufbau um 145.000 gerechnet, nach zuletzt 130.000. Dagegen wird die Arbeitslosenquote unverändert bei 3,7 Prozent gesehen. Unter normalen Umständen wäre ein Stellenaufbau in dem Umfang. der nun prognostiziert werde, o.k., wenn man bedenke, wie lange die Expansion der US-Konjunktur schon andauere, heißt es bei der Rabobank. Unter den gegebenen Umständen könnte jedoch eine Abweichung um 10.000 oder 15.000 Stellen nach unten genügen, um "manische oder manisch-depressive" Umschwünge an vielen Märkten hervorzurufen, heißt es weiter.

Der Future auf den S&P-500 zeigt sich im Vorfeld mit einem Minus von 0,4 Prozent.

Bei den Einzelwerten wird die HP-Aktie mit einem deutlichen Minus erwartet, nach der Ankündigung eines Restrukturierungsplans. Der US-Computer- und Druckerhersteller will in den kommenden Jahren weltweit bis zu 9.000 Stellen streichen. Das ist Teil eines umfassenden Umstrukturierungsplans, den der neue Konzernchef Enrique Lores am Donnerstag vorstellte. HP will sich demnach künftig mehr auf Dienstleistungen konzentrieren. Der Konzern erhofft sich Einsparungen von jährlich einer Milliarde Dollar ab 2022. Die Aktie ist vorbörslich noch nicht aktiv, nach der Schlussglocke ging es um 5,9 Prozent abwärts.

Costco fielen nachbörslich um 1,6 Prozent. Der Umsatz des Großhandelskonzern hatte für das vierte Geschäftsquartal mit 47,5 (Vorjahr: 44,41) Milliarden Dollar gerade so die Markterwartungen getroffen, beim Ergebnis je Aktie jedoch verfehlt.

