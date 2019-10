Ein Mietvertrag zwischen Union Investment und WeWork könnte Insidern zufolge platzen. Nach dem abgesagten Börsengang wäre das eine weitere Schlappe für den US-Bürovermieter.

Ein deutscher Vermögensverwalter zieht unterrichteten Kreisen zufolge in Betracht, WeWork als potenziellen Mieter in einem Bürogebäude in Amsterdam fallen zu lassen.

Die zur DZ Bank AG gehörende Union Investment denkt darüber nach, einen Mietvertrag mit We Co., der Muttergesellschaft von WeWork, im Komplex 5 Keizers zugunsten eines anderen Mieters zu stornieren, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Sie baten um Anonymität, weil die Gespräche vertraulich sind. Es sei noch keine Entscheidung gefallen, und Union Investment könnte die Räumlichkeiten nach wie ...

