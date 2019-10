Osnabrück (ots) - Feine-Sahne-Fischfilet: Wir sind keine Freaks, die in den Stalinismus wollen



Sänger Jan "Monchi" Gorkow zu Linksextremismus-Vorwürfen gegen die Band



Osnabrück. Jan "Monchi" Gorkow, Feine-Sahne-Fischfilet-Sänger, weist Linksextremismus-Vorwürfe gegen die Band zurück: "Die Leute, die uns kennen, wissen, dass wir nicht irgendwelche Freaks sind, die in den Stalinismus wollen, sondern eine freie Gesellschaft ohne Rassismus und Neonazismus feiern", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Wir sind Antifaschisten."



Mit Blick auf teils heftig kritisierte Liedtexte wie "Staatsgewalt" sagte er: "Wir machen nicht auf Unschuldslämmer, aber wir haben zu verschiedensten Themen einfach verschiedenste Meinungen, auch aufgrund unserer Herkunft." Wenn jemand ihn als "extremistisch" bezeichnen würde, wenn er beispielsweise die Situation der Menschen in den Flüchtlingslagern auf Lesbos anprangert, "dann ist mir das egal."



