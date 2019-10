Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für STMicroelectronics von 18,00 auf 20,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Ungeachtet der Kurssteigerungen während des Sommers und der kurzfristig höheren Bewertungen bleibe er für die Aktien des Chipproduzenten STMicro und des Chipindustrie-Ausrüsters ASML positiv gestimmt, schrieb Analyst Dominik Olszewski in einer am Freitag vorliegenden Studie. STMicro ist sein "Top Pick" im europäischen Halbleitersektor./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2019 / 15:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: NL0000226223