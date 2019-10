(Trendbrief) - Der Start in den Börsenmonat Oktober ist total missglückt. In den ersten drei Handelstagen dieses Monats gaben unsere 14 Leitbarometer durchschnittlich um 2,9% nach, womit die kompletten Kursgewinne vom September wieder ausradiert wurden. Hierdurch hat sich das technische Bild erheblich eingetrübt. Allerdings setzte gestern in Amerika eine vielversprechende Erholung...

