FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG, 4. Oktober bis einschließlich MONTAG, 7. Oktober: In China bleiben die Börsen wegen der Nationalfeiertage geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12:45 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.901,50 -0,35% +15,41% Euro-Stoxx-50 3.417,05 -0,01% +13,85% Stoxx-50 3.123,25 +0,03% +13,16% DAX 11.911,83 -0,11% +12,81% FTSE 7.092,08 +0,20% +5,19% CAC 5.440,48 +0,03% +15,00% Nikkei-225 21.410,20 +0,32% +6,97% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 174,58 +7

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,34 52,45 -0,2% -0,11 +8,5% Brent/ICE 58,13 57,71 +0,7% 0,42 +4,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.509,97 1.505,00 +0,3% +4,97 +17,7% Silber (Spot) 17,60 17,57 +0,2% +0,03 +13,6% Platin (Spot) 883,33 891,00 -0,9% -7,67 +10,9% Kupfer-Future 2,53 2,55 -0,8% -0,02 -4,6%

Die Ölpreise tendieren uneinheitlich, nachdem sie acht Tage in Folge gefallen waren. Konjunktursorgen dürften eine Erholung der Preise erschweren, meint Giovanni Staunovo von der UBS. Auf der anderen Seite stütze aber das Risiko neuerlicher Angriffe auf Ölinfrastruktur im Nahen Osten in Verbindung mit geringen freien Kapazitäten und einem möglichen Rückgang der Ölvorräte bis Ende 2020 als Folge der deutlich geringeren Förderung in Saudi-Arabien.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach den enttäuschenden US-Konjunkturdaten der vergangenen Tage sind die Blicke der Investoren an der Wall Street zum Wochenausklang auf den US-Arbeitsmarktbericht für September gerichtet. Sollte dieser ebenfalls die Erwartungen verfehlen, sei mit einer weiteren Abwärtswelle zu rechnen, so ein Teilnehmer. Allerdings hatten der schwache US-Auftragseingang für August und der enttäuschende ISM-Index für den Dienstleistungssektor am Vortag den Markt nur noch kurz belastet, denn die Hoffnungen richten sich jetzt auf weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank.

Bei den Einzelwerten wird die HP-Aktie mit einem deutlichen Minus erwartet, nach der Ankündigung eines Restrukturierungsplans. Der US-Computer- und Druckerhersteller will in den kommenden Jahren weltweit bis zu 9.000 Stellen streichen. Auch Costco dürften nachgeben. Der Umsatz des Großhandelskonzern hatte für das vierte Geschäftsquartal mit 47,5 (Vorjahr: 44,41) Milliarden Dollar gerade so die Markterwartungen getroffen, beim Ergebnis je Aktie jedoch verfehlt.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Arbeitsmarktdaten September Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +145.000 gg Vm zuvor: +130.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,7% zuvor: 3,7% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,20% gg Vm/+3,2% gg Vj zuvor: +0,39% gg Vm/+3,2% gg Vj 14:30 Handelsbilanz August PROGNOSE: -54,50 Mrd USD zuvor: -53,99 Mrd USD

FINANZMÄRKTE EUROPA

Praktisch unverändert zeigen sich Europas Börsen am Freitagmittag. Die Anleger warten auf die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts im weiteren Handelsverlauf. . Das Pfund kann die Vortagesgewinne zum Dollar teilweise halten und liegt bei 1,2334 Dollar. Die Brexit-Vorschläge von Premier Boris Johnson in Brüssel haben leichte Hoffnung auf eine Einigung aufkommen lassen. Leicht positiv werden die Aussagen aus der EU gewertet, nicht sofort auf US-Strafzölle wegen der Airbus-Subventionen reagieren zu wollen. Dies verhindere, dass US-Präsident Trump mit weiteren irrationalen Maßnahmen um sich schlage, und beruhige die Lage. Für die Airbus-Aktie geht es um 2,9 Prozent nach oben. Zykliker werden grundsätzlich angesichts der Konjunkturrisiken gemieden - Rohstoffwerte verlieren im Schnitt 1,1 Prozent, während Autotitel um 1,3 Prozent nachgeben. Salzgitter verlieren 4,8 Prozent nach einer Herunterstufung durch JP Morgan.Unter Druck stehen mit 3 Prozent Minus auch Commerzbank. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat polnischen Kreditnehmern im Streit um Franken-Darlehen den Rücken gestärlt. Das belastet besonders die Commerzbank. Denn die zum Verkauf stehende polnische M-Bank halte Milliarden an solchen Krediten in ihren Büchern. Für Aryzta geht es in Zürich um 9,3 Prozent nach oben. Den Auslöser liefert die Nachricht, dass das Unternehmen ein Gebot für die Beteiligung von 43 Prozent an Picard erhalten habe.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 08:10 Uhr Mi, 17:21 Uhr % YTD EUR/USD 1,0984 +0,11% 1,0974 1,0952 -4,2% EUR/JPY 117,21 -0,04% 117,21 117,49 -6,8% EUR/CHF 1,0912 -0,44% 1,0966 1,0929 -3,1% EUR/GBP 0,8903 +0,13% 0,8890 0,8898 -1,1% USD/JPY 106,72 -0,15% 106,82 107,29 -2,7% GBP/USD 1,2337 -0,02% 1,2346 1,2308 -3,3% USD/CNY 7,1484 0,0% 7,1484 7,1484 +3,9% Bitcoin BTC/USD 8.141,50 -0,35% 8.114,75 8.223,00 +118,9%

Der Euro hat am Donnerstag in Reaktion auf den überraschend schwachen ISM-Service-Index in den USA aufgewertet und verteidigt seine Gewinne auch am Freitag. Nach Meinung der Unicredit schwinden die Gründe für aggressive Euro-Verkäufe rund um die Schlüsselmarke von 1,10 Dollar. Auch am Devisenmarkt sind die Augen auf den US-Arbeitsmarktbericht am frühen Nachmittag gerichtet.

Das Pfund kann die Vortagesgewinne zum Dollar teilweise halten und liegt bei 1,2334 Dollar. Die Brexit-Vorschläge von Premier Boris Johnson in Brüssel haben leichte Hoffnung auf eine Einigung aufkommen lassen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit einer uneinheitlichen Tendenz haben sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zum Wochenausklang gezeigt. Trotz positiver US-Vorgaben herrschte Zurückhaltung in Erwartung des US-Arbeitsmarktberichts am späteren Freitag. Daneben richteten sich die Blicke der Investoren auf die kommende Woche, wenn die Handelsgespräche zwischen den USA und China in die nächste Runde gehen. Die Börse in Tokio profitierte etwas von der Hoffnung auf weitere US-Zinssenkungen.Der festere Yen belastete dagegen nicht. Die Aufschläge gingen nach Aussage von Händlern durch alle Bereiche. Schlusslicht war die Börse in Hongkong. Hier habe Nervosität vor einer Medien-Konferenz mit Carrie Lam, der Regierungschefin der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong, geherrscht. So solle für Demonstranten ein Vermummungsverbot eingeführt werden. Dies könnte nach Ansicht von Francis Lun, Chief Executive bei Geo Securities, die Proteste weiter eskalieren lassen.

CREDIT

Uneinheitlich zeigen sich am Freitag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Sie spiegelten damit die Unsicherheiten in der Meldungslage von einer eventuellen Ausdehnung des US-Handelsstreits auf Europa, sich verschlechternden Makrodaten bis hin zur Entwicklung um die Impeachement-Bestrebungen gegen den US-Präsidenten. Nach zwei überraschend schwachen ISM-Indizes in Folge werden weitere Zinssenkungen in den USA für immer wahrscheinlicher gehalten. Die Analysten der Deutschen Bank heben hervor, dass mit 22 Basispunkten ein weiterer Zinsschritt im Okober schon fast vollständig in den Rentenmärkten eingepreist sei. Selbst ein im erwarteten Rahmen liegender monatlicher US-Arbeitsmarktbericht am Freitagnachmittag dürfte daran auch nichts mehr ändern.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Allianz Real Estate kauft Blackstone Immobilien in Japan ab

Der Immobilienarm des deutschen Versicherungskonzerns Allianz kauft japanische Wohnmobilen im Wert von bis zu 1,1 Milliarden Euro aus dem Bestand von Fonds des US-Investors Blackstone. Allianz Real Estate hat einen Vertrag zum Erwerb eines Portfolios von 82 Objekten unterzeichnet, die sich hauptsächlich in den Städten Tokio, Osaka, Nagoya und Fukuoka befinden, wie die Sparte mitteilte.

Evotec erreicht Meilenstein in Partnerschaft mit Aeovian

Der Biotech-Konzern Evotec hat in einer Wirkstoffforschungs- und Entwicklungspartnerschaft mit Aeovian Pharmaceuticals einen Meilenstein erreicht. Dafür erhielt Evotec eine Zahlung, deren Höhe das Unternehmen nicht bekanntgab. Evotec beteiligte sich zudem an einer Finanzierungsrunde von Aeovian, um sich eine zusätzliche Beteiligung an der weiteren erfolgreichen Entwicklung des gemeinsamen Programms zu sichern.

United-Internet-CEO kauft für 16,2 Mio EUR Aktien seines Unternehmens

Der Chef des Internetproviders United Internet, Ralph Dommermuth, hat 16,2 Millionen Euro in Aktien seines Unternehmens investiert. Seine Beteiligungsgesellschaft kaufte am 2. Oktober für diese Summe United-Internet-Aktien zum Stückpreis von 32,40 Euro, wie aus einer Pflichtmitteilung hervorgeht.

Wacker Neuson verkauft Geschäft mit Beton-Flügelglättern

Wacker Neuson will sich stärker auf das Kerngeschäft konzentrieren. Wie der Hersteller von Baumaschinen mitteilte, wurde das Geschäft mit Flügelglättern an die schwedische Husqvarna Group verkauft. Flügelglätter werden zum Glätten von frischem Beton eingesetzt.

Wirecard baut sein Geschäft in Osteuropa aus

Der Finanzdienstleister Wirecard weitet sein Geschäft in Osteuropa aus. Wie das DAX-Unternehmen mitteile, soll gemeinsam mit Rakuten Viber und dessen Partner Neopay ein neuer Geldüberweisungsservice für Nutzer der Viber Instant Massageing App eingeführt werden. Der von Mastercard unterstützte "Moneytou"-Service erweitere die Anwendung.

Astrazenecas "Fasenra Pen" erhält FDA-Zulassung

Astrazeneca kann sich über eine Zulassung in den USA freuen. Wie der britische Pharmakonzern mitteilte, hat die US-Gesundheitsbehörde FDA ein Atemwegsmedikament als selbstverabreichte und vorgefüllte Spritze mit der Bezeichnung "Fasenra Pen" zugelassen.

Carlyle und Apollo verbleibende Bieter für Bahn-Tochter Arriva - Agentur

Im Rennen um die Bahn-Tochter Arriva sind nach einem Agenturbericht Apollo Global Management Inc und Carlyle Group LP als die letzten Bieter übrig geblieben. Als Kaufpreis stehen rund 3 Milliarden Euro im Raum, sagten nicht genannte Quellen der Nachrichtenagentur Bloomberg. Zugleich betonten die Informanten, die Deutsche Bahn AG habe noch keine finale Entscheidung über die Zukunft ihres europäischen Bahngeschäfts getroffen und prüfe weiter die Optionen.

Clariant verhandelt Sparten-Verkauf für 1,5 Mrd USD an Polyone - Agentur

Clariant befindet sich nach einem Agenturbericht in Gesprächen über den Verkauf ihres Geschäftsfelds Masterbatches an den US-Spezialchemiekonzern Polyone Corp. Das Schweizer Unternehmen, dem 1,5 Milliarden US-Dollar als Preis vorschweben, habe allerdings Schwierigkeiten die Transaktion auf dieser Preisbasis zum Abschluss zu bringen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf nicht genannte Quellen.

J&J-Tochter Janssen erhält FDA-Einstufung als bahnbrechende Therapie

Janssen Pharmaceutical hat einen Erfolg für das Medikament Niraparib erzielt. Wie die Tochter des US-Konzerns Johnson & Johnson (J&J) mitteilte, hat sie von der US-Gesundheitsbehörde für Niraparib zur Behandlung für bestimmte Prostatakrebspatienten die Einstufung als bahnbrechende Therapie erhalten.

