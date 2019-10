FRANKFURT (Dow Jones)--Ziemlich unruhig könnte es auch in der kommenden Woche an Europas Aktienmärkten zugehen. Die nachrichtliche Gemengelage von Rezession über Handelsstreit zur US-Politik ist schwer unter einen Hut zu bekommen, geschweige denn korrekt in den Aktienkursen einzupreisen. Entsprechend halten sich Marktteilnehmer lieber zurück. Besonders in einem DAX, der schon dreimal an der 12.500er-Marke gescheitert ist.

Mit einer Welle von Hiobsbotschaften hat die abgelaufene Handelswoche einen Scherbenhaufen hinterlassen. Allen voran hatte der völlig unerwartete Absturz der ISM-Indizes in den USA für Verwirrung gesorgt. Auf eine Abschwächung der Wirtschaft hatten sich Anleger ja eingestellt, nicht aber auf einen derartigen Absturz. Der US-chinesische Handelsstreit zeigt damit immer deutlicher sein hässliches Gesicht als globale Wachstumsbremse. In Deutschland brach der VDMA-Auftragseingang aus dem Ausland im Maschinenbau um 19 Prozent gegenüber Vorjahr ein.

Und die USA enttäuschten gleich dreifach in nur einer Woche mit den Chicago Einkaufsmanagern, dem ISM-Industrie- und dann auch noch dem ISM-Service-Index. Letzterer brach auf 52,6 Punkte ein, während Volkswirte im Schnitt mit 55,3 gerechnet hatten. Damit setzt sich in den USA die Angst vor dem Teufelskreis aus fallender Beschäftigung und damit auch rückläufigem Konsum in den Köpfen fest. Untermauert wurde dies von Absatzzahlen bei Autobauer Ford: Sie fielen um 5 Prozent und spiegelten damit bereits die Kaufzurückhaltung der US-Konsumenten.

Angst vor irrationalen Trump-Reaktionen gegen EU

Dazu gesellen sich die Sorgen, dass US-Präsident Trump im Rahmen der Impeachment-Bestrebungen immer irrationaler zu agieren scheint. Dass er für seine Attacken gegen die Biden-Familie nun auch China zu Untersuchungen auffordert, wird angesichts des von ihm gestarteten Handelskrieges mit "Unverständnis" aufgenommen.

Neues Öl ins Feuer gießen dazu die Strafen der Welthandelsorganisation WTO wegen der Airbus-Sanktionen. Dies weckt die Furcht vor einer Ausweitung des Handelskrieges nun auch gegen die EU. Ein "Zwei-Fronten-Krieg" der USA sei keine gute Idee für die Weltwirtschaft, hieß es dazu aus dem Handel. Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Eric Schweitzer, warnte: "Die deutschen Unternehmen blicken daher äußerst besorgt auf die neue Eskalation der transatlantischen Zollspirale." Die vernunftbetonten Aussagen der EU vom Donnerstag beruhigten daher die Gemüter etwas: Die EU plant nicht, reflexartig mit eigenen Zöllen zurückzuschlagen.

Indes, für steigende Kurse reicht so etwas noch lange nicht. Denn auch die Aktienbewertung ist ein Hindernis: Die Strategen der Deutschen Bank finden, dass der DAX noch immer zu teuer sei. Wegen der schwachen Einkaufsmanager-Indizes rund um den Globus seien die Aktienmärkte "deutlich überbewertet". Am schlimmsten sehe es beim DAX aus, der sogar rund 20 Prozent zu teuer sei. Und das Thema Brexit schwebt dazu über den Märkten: Premierminister Boris Johnson machte hier klar, am 31. Oktober ist es vorbei mit der EU-Mitgliedschaft.

Extrem schlechte Börsenstimmung ist gut

Genau diese Gemengelage könnte aber das Licht am Ende des Tunnels sein: Denn wenn alle negativen Faktoren bekannt sind, dürften sie auch eingepreist sein. Dafür sprach am Donnerstag bereits die Reaktion der Wall Street auf den enttäuschenden ISM-Service-Index. Obwohl er der wichtigste Index für die US-Beschäftigung ist, drehten die Börsen ins Plus. Der Nasdaq-Index zog sogar aus dem Minus so deutlich nach oben, dass er den stärksten Intraday-Turnaround seit 2018 aufwies.

Und nicht zuletzt kann das schlechte Investmentklima mittlerweile auch positiv gelesen werden: Denn wie die jüngste Umfrage des US-Anlegerverbandes AAII zeigt, wechselten über 6 Prozent der US-Anleger binnen nur einer Woche gleich vom Bullen- ins Bärenlager. Mit aktuell nur noch 21,4 Prozent der US-Privatanleger gibt es dort so wenige Bullen wie schon lange nicht mehr. Normaler Durchschnitt sind 38,0 Prozent Bullen an den US-Börsen. Ähnliches konstatierte auch Behavioral-Finance-Experte Joachim Goldberg für den deutschen Aktienmarkt. Die gute Nachricht dahinter ist klar: Wer aussteigen wollte, ist draußen. Und viele Anleger sind nicht investiert und warten mit frischem Kapital auf den Einstieg.

China könnte überraschen

Fundamentale Signale dazu dürften aber zunächst einmal von der Zinsseite kommen. So wird bei der US-Notenbank im Oktober mit einer weiteren Zinssenkung gerechnet. Wichtige Indikatoren dafür werden das Protokoll der letzten US-Notenbank-Sitzung am Mittwoch und vor allem die US-Inflation für September am Donnerstag liefern. Von der EZB-Ratssitzung am Donnerstag wird dagegen nichts Neues erwartet.

Für einen konjunkturbedingten Kurssprung könnte China sorgen: Zum einen wird am Dienstag nach einer Woche Pause wieder gehandelt. Und zum anderen wird in der Nacht auch der Caixin-Einkaufsmanager-Index für den Service-Bereich im September vorgelegt. Bessere Daten dürften hier sehr positiv ankommen.

Steigende Kurse mit 84 Prozent Wahrscheinlichkeit

Und darüber hinaus sollten Anleger ohnehin auf das Jahresende blicken und sich nicht nur von kurzfristiger Volatilität verwirren lassen. Marktanalyst Jörg Scherer von HSBC Trinkaus spricht hier vom "Charme des Schlussquartals". Bis auf den Ausrutscher vergangenes Jahr habe es allein neun positive Schlussquartale in Serie gegeben. In den 31 Jahren seit 1988 habe der DAX in den letzten drei Monaten 26 Mal zugelegt - für einen DAX-Stand über den aktuellen 11.880 Punkten spricht damit immerhin eine Wahrscheinlichkeit von fast 84 Prozent.

