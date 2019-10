Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für die B-Aktie von Volvo vor Quartalszahlen von 170 auf 150 schwedische Kronen gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Schwächere Signale von der Konjunktur dürften den Ausblick der Schweden dämpfen, hieß es in einer am Freitag vorliegenden Studie des französischen Investmenthauses. Das Unternehmen werde für 2020 voraussichtlich einen schrumpfenden Markt für Lastkraftwagen prognostieren. Gleichwohl seien die Marktbedingungen noch recht stabil./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-10-04/13:47

ISIN: SE0000115446