Die Baader Bank hat die Einstufung für SAP vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Bisherige Zwischenberichte von Softwarekonzernen zeichneten ein gemischtes Bild, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine von Oracle signalisierte Schwäche im Lizenzgeschäft und der gesenkte Ausblick von Autodesk signalisierten auch ein gewisses Risiko für die Walldorfer. Die Konsenserwartungen an die Margenentwicklung von SAP könnten sich als zu hoch erweisen./tih/ajx

