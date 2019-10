Der österreichische Projektierer geht davon aus, dass mehr als 5000 Interessenten leer ausgehen, da die neuen Förderbedingungen für sie nicht attraktiv sind. Das Parlament in Wien hatte kürzlich eine deutliche Anhebung der Photovoltaik-Speicherförderung für die kommenden Jahre beschlossen, dabei aber den Zuschuss von 500 auf 200 Euro pro Kilowattstunde Speicherkapazität reduziert.Allgemein herrschte Erleichterung, nachdem der Nationalrat in seiner letzten Sitzung vor der Wahl in der vergangenen Woche die Novelle zum Ökostromgesetz beschloss und damit die Weichen für die Förderung von Photovoltaik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...