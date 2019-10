Mainz (ots) - Schon seit 25 Jahren ist "37°" fester Bestandteil des ZDF-Programms. Mehr als 950 Dokumentationen wurden seit dem Start am 1. November 1994 ausgestrahlt. Die dreiteilige Reihe "wasunsbewegt", die das ZDF ab Dienstag, 8. Oktober 2019, jeweils 22.15 Uhr, zum Jubiläum zeigt, befasst sich mit Themen, die die Gesellschaft heute mit Blick auf die Zukunft bewegen: Es geht um Senioren, die ihren Lebensabend lieber auf dem Bauernhof anstatt im Altersheim verbringen wollen, um Jugendliche, die für Klimaschutz und mehr Verantwortung protestieren, und um Menschen, die konsequent nach dem Prinzip "weniger ist mehr" leben. In einer langen Nacht sind ab 0.20 Uhr darüber hinaus acht "37°"-Filme aus den vergangenen 25 Jahren zu sehen, unter anderem der zweite "37°"-Film, "Jenseits der Schamgrenze - Ein Mädchen wird nach Deutschland verkauft" (Erstsendung: 8. November 1994) von Autor Hartmut Schoen über Menschenhandel mitten in Europa.



"Bauernhof statt Altersheim - Altwerden zwischen Hahn und Esel" zeigt am Dienstag, 8. Oktober 2019, 22.15 Uhr, das Leben von acht Senioren auf einem nicht mehr bewirtschafteten Bauernhof im Sauerland. Die 84-jährige Agnes aus Meschede möchte sich versorgt wissen, wenn sie einmal nicht mehr allein zurechtkommt. Deswegen zieht sie auf den Hof der Familie Müller und entscheidet sich für die Rundumversorgung. Die letzten Lebensjahre in Gemeinschaft auf einem Bauernhof zu verbringen, ist ein Modell, das sich in Skandinavien und den Niederlanden schon lange bewährt hat.



Die Doku "Nur die eine Welt! Jugendliche protestieren", am Dienstag, 15. Oktober 2019, 22.15 Uhr, ist dabei, wenn Andreas, Ragna und Samuel für das Klima kämpfen. Die 18-jährige Ragna organisiert diesen Sommer den ersten offiziellen Kongress der Fridays-for-Future-Bewegung in Dortmund. Der 14-jährige Samuel stoppte vor seiner Münchner Schule "Elterntaxis" und bat darum, die Kinder mit der S-Bahn auf den Weg zu schicken. Und der 18-jährige Andreas, der eine Ausbildung zum Landmaschinenmechatroniker macht, tüftelt in seiner Freizeit an nachhaltiger Technik für den Bauernhof.



Wie viel Besitz brauche ich wirklich, um glücklich zu sein? "Schluss mit Überfluss - Von Minimalisten und Konsumverweigerern" zeigt am Dienstag, 22. Oktober 2019, 22.15 Uhr, über ein Jahr hinweg drei Menschen, die für sich versuchen, diese Frage zu beantworten. Die alleinerziehende Antonia, 36 Jahre alt, möchte ihren Besitz um die Hälfte reduzieren, um so Lebenszeit zu gewinnen. Diesen Prozess hat die 65-jährige Susanna schon hinter sich: Sie wohnt inzwischen in einem 15 Quadratmeter großen Tiny House. Und Marc, 45 Jahre alt, lebt im Odenwald in einer selbstgebauten Hütte im Einklang mit der Natur. Wird er dort bleiben dürfen?



Zum Jubiläum hat "37°" unter MeinLebenhat37Grad Geschichten im Netz gesammelt. Die Themen der Zuschauergeschichten sind so vielfältig wie die Themen der Sendereihe. Gezeigt werden die 25 Videos in der ZDFmediathek, bei Instagram und Facebook.



Die "37°"-Dokumentationen stehen jeweils am Sendetag ab 8.00 Uhr in der ZDFmediathek zur Verfügung. Die Videos in der ZDFmediathek sind zum Embedding freigegeben. Weitere Informationen: https://ly.zdf.de/Lai/



