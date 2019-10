Die Rezession scheint nun auch an der Börse angekommen zu sein. Bei den deutschen Top-Aktien drohen weitere Kurskorrekturen. Doch es gibt auch Hoffnungsschimmer.

Nach den heftigen Turbulenzen vor dem Tag der Deutschen Einheit bleibt es an der Börse weiter angespannt. In Kürze melden deutsche Unternehmen ihre Auftragseingänge für den August, auch neue Zahlen für die Industrieproduktion stehen an. "Angesichts der zurückhaltenden Investitionen dürften die Auftragseingänge bei den Dax-Industrieunternehmen rückläufig bleiben", sagt Robert Greil, Chefstratege der Privatbank Merck Finck. Er erwarte einen sehr volatilen Oktober. Anleger sollten sich daher warm anziehen. Greil sieht die Gefahr weiterer Kurskorrekturen im Dax, einen Crash erwarte er dagegen nicht.

Skeptischer ist Philippe Waechter, Chefvolkswirt des französischen Investmenthauses Ostrum. Nach seiner Einschätzung dürften die neuesten Zahlen deutscher Unternehmen "die Gefahr einer Rezession in Europa widerspiegeln". Schon die Umfragen bei Konzernen in Deutschland im Sommer und September hätten dies angedeutet. Für Deutschland wurden zuletzt reihenweise die Prognosen für das Wachstum zurückgenommen. "In der Eurozone ist die konjunkturelle Ausgangslage eindeutig - die Wirtschaft befindet sich in einem mehr als schwierigem Fahrwasser", so Sebastian Sachs, Renten- und Devisenstratege beim Bankhaus Metzler in Frankfurt.

Für die US-Konjunktur machte das zuletzt schwache Verbrauchervertrauen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...