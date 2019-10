Der wichtigste Wirtschaftsbericht zu der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft in den USA wird um 14:30 Uhr veröffentlicht. Der Marktkonsens deutet auf solide 145 Tsd. neue Arbeitsplätze hin. Andererseits sorgen die jüngst schwachen ISM-Indizes für eine gewisse Unsicherheit an den Märkten. Sollte der NFP-Bericht schlecht ausfallen, dürfte dies die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung der Fed Ende Oktober erhöhen. Der USD sowie der S&P 500 verlieren vor der Veröffentlichung an Wert. ...

