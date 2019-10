München (ots) - Dritte Staffel der interaktiven Dating-Show



- Moderiert von Jana Ina Zarrella

- Neue Folge heute Abend um 22:55 Uhr bei RTL II Das Finale naht und unter den Couples kommt es zu Rivalitäten. Wer hat echte Gefühle und hat den Einzug ins Finale verdient? Die heutige Challenge steht für die Islander ganz im Zeichen der Wahrheit. Die Regeln sind einfach: Wer lügt, geht baden. Das Herz der süßen Melissa leidet beim Anblick der Turteltauben Dijana und Danilo. Gibt es für sie noch eine Chance auf die wahre Liebe bei "Love Island"? Am Abend steht an der Feuerstelle eine neue Paarungszeremonie an. Dieses Mal ist Damenwahl: Für welche Couples ist das Finale zum Greifen nahe und wer muss seine Koffer packen?



Laura in Lauerstellung: Die attraktive Stuttgarterin möchte ein Couple an ihrer Seite wissen und startet eine Flirtoffensive. Als erstes nähert sie sich Aleks an. Der smarte Ingenieur wirkt nicht abgeneigt und lässt sich auf Lauras charmante Flirtattacke ein. Unabhängig davon checkt sie ihre Optionen bei Marcel und bei dem frisch getrennten Mischa. Hat die 23-Jährige am Ende gleich drei Eisen im Feuer?



Bei der heutigen Challenge "Tag der Wahrheit" müssen sich die Islander dem harten Urteil des "Love Island"-Gerichts stellen. Die Zuschauer haben sich per Voting für Dijana, Mischa, Danilo und Yasin entschieden. Die Fragen müssen wahrheitsgemäß beantwortet werden. Wenn die anderen Islander ihren Aussagen glauben bleiben sie trocken, vermuten sie eine Lüge gehen sie in einem Tauchbecken baden. Neben viel Gekicher und Gejohle kommen so einige Geheimnisse der Islander ans Licht: Wer hat echte Gefühle? Oder wer küsst am besten?



Kostümiert als spanischer Fitnesstrainer "Pedro" heizt Sidney den Islandern heute ordentlich ein. Er verdonnert die Truppe zum Aerobic-Workout. Nach anfänglicher Skepsis laufen die Islander - vor allem die Jungs - zur Höchstform auf. Ihre Kreativität in Sachen Outfit kennt dabei keine Grenzen. Unter viel Gelächter powern sie sich in ihren eigenwilligen Sportklamotten im Garten aus. Besonders Melissa kann sich vor lauter Lachanfällen nicht retten. Sport ist einfach nicht ihr Ding. Dabei bringt sie die Jungs mit ihrem heißen Hüftschwung ganz schön ins Schwitzen. "Melissa hat einen Hüftschwung, wie eine Kobra!", schwärmt Sidney. Yasin kichert: "Eine Kobra hat doch gar keine Hüfte!" Bei so viel Sexyness kann man schon mal Durcheinander kommen.



Kurz nach der Ankündigung der Paarungszeremonie machen sich alle Islander Gedanken. Heute haben die Mädels in der Hand, wer "Love Island" verlassen muss und für wen das Finale in greifbare Nähe rückt. Wie wird sich die süße Melissa entscheiden? Gibt sie Neuzugang Marcel die Chance, sie näher kennenzulernen oder hängt ihr Herz noch immer an dem charmanten Italiener Danilo?



"Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe": montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags 22:15 Uhr bei RTL II.



Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos bei TVNOW verfügbar - im Anschluss daran im Premium-Bereich.



Über "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe"



Liebe liegt in der Luft! RTL II entführt die Zuschauer mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel. Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustiger Singles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller wilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios Global Entertainment vertrieben.



