Bis zum Jahresende sollen Photovoltaik-Anlagen mit weiteren zwei Megawatt hinzukommen. Nach eigenen Angaben haben die Berliner Stadtwerke seit 2016 mehr als 40 Prozent der in Berlin installierten Photovoltaik-Leistung errichtet.Der Berliner Senat bastelt derzeit an seinem "Masterplan Solarcity". Erklärtes Ziel ist es dabei, bis 2050 über eine installierte Photovoltaik-Leistung von 4,4 Gigawatt in Berlin zu verfügen, um 25 Prozent des Strombedarfs zu decken. Der Weg dahin ist weit, wenn man sich die aktuellen Zubauzahlen in der Hauptstadt anschaut. Im Herbst will die Stadtregierung ein Konzept ...

