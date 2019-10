BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger RWE hat seine Beteiligung am einstigen Konkurrenten Eon verringert. Der größte Eon-Aktionär hat seine Anteile von 16,7 Prozent auf 15 Prozent verringert, wie beide Unternehmen gegenüber Dow Jones Newswires bestätigten. Am Donnerstag hatte Eon eine Stimmrechtsmitteilung herausgegeben, wonach die Veräußerung bereits am 1. Oktober stattfand.

RWE habe damit sein Finanzportfolio optimieren wollen, erklärte ein Unternehmenssprecher. Ansonsten habe der Essener Konzern keine Pläne für eine weitere kurzfristige Verringerung der Anteile. Am Montag hatte RWE-Finanzchef Markus Krebber zwar bekräftigt, man wolle die Eon-Anteile nicht "in signifikantem Umfang" reduzieren, hatte eine Veräußerung der Finanzbeteiligungen aber auch nicht ausgeschlossen. Es sei allerdings zwischen beiden Energiekonzernen vereinbart worden, dass ein solcher Verkauf marktschonend sein müsse. Eon kommentierte den Anteilsverkauf nicht.

Beide Unternehmen hatten eine Zerschlagung und Aufteilung der RWE-Tochter Innogy sowie einen umfassenden Tausch ihrer Geschäftsfelder beschlossen. Dabei setzt Eon den Schwerpunkt auf die Verteilung und den Handel mit Strom und Gas setzt, RWE vor allem auf Stromerzeugung und Großhandel.

Zugleich gab Eon auch einen strategischen Asset-Tausch in Ungarn bekannt. Am Mittwoch habe die dortige Tochter Anteile des baden-württembergischen Energiekonzerns EnBW an örtlichen Stromversorgern übernommen. Die Eon Hungária kaufte demnach die von EnBW gehaltenen 27 Prozent der Anteile an den Budapester Elektrizitätswerken (ELMU) und der Nordungarischen Stromversorgung (ÉMÁSZ). Die Eon-Tochter hatte bereits im Zuge der Innogy-Transaktion indirekt die Mehrheit an den beiden ungarischen Unternehmen übernommen. EnBW erklärte, dass der Konzern damit sein Engagement in Ungarn beendete.

