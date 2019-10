WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Arbeitslosigkeit in den USA verringert sich immer mehr. Im September fiel die Arbeitslosenquote auf den tiefsten Stand seit 50 Jahren. Nach Angaben des US-Handelsministeriums vom Freitag sank die Quote gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent. Das ist der niedrigste Stand seit Dezember 1969. Analysten hatten im Mittel eine stabile Quote erwartet./bgf/jkr/jha/

AXC0165 2019-10-04/14:55