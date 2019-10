Hong Kong (ots/PRNewswire) - Die drei Preisträger wurden von ehrenwerten Gästen wie der Vorstandsvorsitzenden Frau Carrie Lam und Dr Lui Che-woo mit dem Preis ausgezeichnet.



In Würdigung der herausragenden Errungenschaften einiger Einzelpersonen und Organisationen, die sich für die Schaffung einer besseren Welt einsetzen, veranstaltete der LUI Che Woo Prize - Prize for World Civilisation am Abend des 3. Oktober 2019 seine jährliche Preisverleihung im Hong Kong Convention and Exhibition Centre.



Drei Preisträger wurden mit dem 2019 LUI Che Woo Prize ausgezeichnet: The Nature Conservancy, ausgezeichnet mit dem Sustainability Prize (Preis für Nachhaltigkeit), Dr. Jennifer A. Doudna, ausgezeichnet mit dem Welfare Betterment Prize (Preis für Verbesserung der Lebensbedingungen) sowie Frau Fan Jinshi, ausgezeichnet mit dem Positive Energy Prize (Preis für positive Energie).



Die Preisverleihung wurde von ehrenwerten Gästen besucht. Zu den Gästen zählten die ehrenwerte Frau Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, Vorstandsvorsitzende der Sonderverwaltungsregion Hongkong; der ehrenwerte Herr Tung Chee-hwa, stellvertretender Vorsitzender des 13. Nationalen Ausschusses der PKKCV; Professor TAN Tieniu, Vizeministerdes Verbindungsbüros der chinesischen Zentralregierung in Hong Kong; Herr Huang Lanfa, stellvertretender Vorsitzender des Verbindungsausschusses der PKKCV für Hong Kong, Macao, Taiwan und Übersee; Herr Yang Yirui, stellvertretender Beauftragter des Büros des Kommissars des Außenministeriums der Sonderverwaltungsregion Hong Kong; Dr. Lui Che-woo, Gründer und Vorsitzender des Direktoriums/Preisrates des LUI Che Woo Prize sowie Professor Lawrence J. Lau, Vorsitzender des Ausschusses zur Preisempfehlung. Weitere renommierte Vertreter der Leitungsgremien des LUI Che Woo Prize waren ebenfalls vertreten.



Preisgründer Dr. Lui Che-woo ließ auf der Preisverleihung einige bedeutungsvolle Worte verlauten: "Vor einigen Jahren gründete ich den LUI Che Woo Prize, gestützt auf meinen Glauben an 'dauerhafte Serenität und gemeinsame Harmonie'. Ich hoffe, dass wir alle dazu in der Lage sind, inneren Frieden anzustreben, indem wir liebevoller und verständnisvoller miteinander umgehen und gemeinsam wertschätzen, was die Welt uns zu bieten hat. Die Gewissheit, dass die mühsamen Errungenschaften der Preisträger meiner Vision der Auszeichnung entsprechen, erfüllt mich mit purem Glück."



Frau Carrie Lam hielt auf der Preisverleihung ebenfalls eine Ansprache und gratulierte den diesjährigen Preisträgern: "Bereits zum dritten Mal in Folge darf ich mich an der Verleihung des Lui Che Woo Prize beteiligen. Es ist mir eine Ehre und Freude hier sein zu dürfen und zu sehen, auf welch großartige Weise Dr. Luis Vision umgesetzt wurde. Es ist ein großes Privileg, gemeinsam mit Ihnen diejenigen feiern zu dürfen, die mit ihrem Einsatz und ihrer Leidenschaft auf brillante Weise dem Wohl der Allgemeinheit dienen."



Empfänger des 2019 LUI Che Woo Prize



Der Preis für Nachhaltigkeit (Sustainability Prize) des Jahres 2019 ging an The Nature Conservancy, eine weltweit tätige gemeinnützige Organisation, die sich für die Erhaltung von Land und Wasser einsetzt. The Nature Conservancy arbeitet mit zahlreichen unterschiedlichen Organisationen und Einzelpersonen zusammen, um Klimawandel, Wassermangel, Lebensmittelknappheit sowie weitere Umweltherausforderungen zu bekämpfen. Das Netzwerk der Organisation umfasst über eine Millionen Mitglieder, erstreckt sich über sechs Kontinente und gilt somit als eine der weltweit effektivsten und einflussreichsten Umweltschutzgruppen. In Hong Kong bildet The Nature Conservancy durch Bildungsinitiativen weitere zukünftige Führungskräfte für den Bereich Umweltschutz aus.



"Ich möchte Ihnen, Dr. Lui, meinen tiefsten Dank ausprechen. Ihr Einsatz macht die Welt zu einem besseren Ort", so Sally Jewell, CEO von The Nature Conservancy, die den Preis im Namen ihrer Organisation entgegennahm. "Veränderungen sind möglich. Doch sie erfordern Mut, Einsatzbereitschaft und vor allem Führungsqualitäten. Meine Kollegen und ich sind der Meinung, dass Hong Kong sowie die gesamte Region Asien-Pazifik die Welt in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft führen kann", fügte sie hinzu.



Der Preis für Verbesserung der Lebensbedingungen (Welfare Betterment Prize) des Jahres 2019 ging an Dr. Jennifer A. Doudna, Miterfinderin von CRISPR-Cas9. Es handelt sich hierbei um eine revolutionäre Technologie zur Genomedition, die es möglich macht, genetisches Material zu tierischen und pflanzlichen Zellen hinzuzufügen, es zu entfernen oder zu verändern. Ihre Forschungsarbeit hat Millionen Menschen mit Hoffnung erfüllt und kann großflächig zur Verbesserung des menschlichen Wohlergehens eingesetzt werden. Die CRISPR-Cas9-Technologie gilt aufgrund ihres Vermögens, Leiden wie Mukoviszidose, Sichelzellenanämie und sogar HIV und Krebs zu behandeln bzw. vorzubeugen als einer der weltweit monumentalsten Entdeckungen. Die Technologie könnte zudem dabei helfen, Pflanzen zu erzeugen, die dem Klimawandel standhalten und zugleich einen höheren Nährstoffgehalt aufweisen.



Bei der Entgegennahme ihrer Auszeichnung auf der Preisverleihung erklärte Dr. Jennifer A. Doudna: "Ich bin der Meinung, dass Dr. Lui Che-woos positive Botschaft und unsere gemeinsamen Anstrengungen für das Schaffen einer harmonischeren Welt, Einfluss auf unsere Gesundheit, unser Glück und unsere zukünftigen Erfolge nehmen können. Der heutige Abend bietet uns die Möglichkeit zu Reflektionen darüber, auf welche Weise unser Vorgehen und unser Einsatz dazu beitragen können, diese bessere Zukunft bereitzustellen."



Der Preis für positive Energie (Positive Energy Prize) des Jahres 2019 ging an Frau Fan Jinshi. Seit bereits 56 Jahren setzt Frau Fan sich mit positiver Energie und unerschütterlicher Entschlossenheit entgegen unzähliger sozialer, kultureller sowie finanzieller Hindernisse für die Mogao-Grotten in Dunhuang (China) ein. Die Höhlen gelten als signifikanter kultureller Ort und Heimstatt einer der weltweit wichtigsten Sammlungen buddhistischer Kultur sowie weiterer historischer Artefakte. Frau Fan Jinshis heldenhafter Einsatz in Bezug auf Erforschung und Erhalt der Höhlen kommt den Mogao-Grotten selbst zugute und konnte darüber hinaus zum allgemeinen Verständnis für die Bedeutung der Grotten über die Grenzen Chinas hinaus beitragen. Ihre umfangreichen Beiträge zum digitalem Erhalt und weiten Verbreitung ihrer Forschungsarbeit haben neue Standards für einen erfolgreichen Kulturschutz gesetzt.



Frau Fan nahm ihren Preis heute abend persönlich in Empfang und sagte: "Es ist mir eine große Ehre, die Mogao-Grotten in Dunhuang schützen, erforschen und unterstützen zu dürfen. Diese anstrengende jedoch sinnvolle Aufgabe verdient nicht nur meinen lebenslangen Einsatz, sondern auch die fortwährende Zuwendung zukünftiger Generationen."



Tanz verbreitet positive Energie und Harmonie



Die Gäste der Preisverleihung durften sich an einer Sonderaufführung der Taiwan First Deaf Dance Group sowie weiterer lokaler Talente erfreuen. Gründerin und Vortänzerin Frau Lin Chinglan wurde mit einer schweren Hörschädigung geboren, doch sie ließ sich von ihrer Behinderung nicht einschränken. Sie widmete sich ganz der Tanzkunst und musste zählige Hindernisse überwinden, bis sie als professionelle Tänzerin ihre eigenen Tanzgruppe gründen konnte, die Tänzern und Tänzerinnen mit Hörschädigungen als kreative Plattform zum Selbstausdruck dient.



Frau Lin Chinglan ist eine bekannte Sprecherin, die andere zur Verwirklichung ihrer Träume ermutigt und mit ihrer Entschlossenheit unerschöpflich positive Energie an den Tag legt.



Hochauflösende Bilder und Videos finden Sie unter:

Foto: https://www.webcargo.net/l/pyFF5rKgL6

Video: https://www.webcargo.net/l/1Mi6ui09qG &

https://www.webcargo.net/l/sH5tVKpEeB/ Mehr über den LUI Che Woo Prize erfahren Sie auf der offiziellen Website unter www.luiprize.org (http://www.luiprize.org/).



Informationen zum LUI Che Woo Prize



Der LUI Che Woo Prize - Prize for World Civilisation wurde 2015 von Dr. LUI Che Woo ins Leben gerufen. Es handelt sich um eine internationale, sektorenübergreifende Auszeichnung für Beiträge, die die Zivilisation der Welt voranbringen und Menschen dazu inspirieren, sich für eine harmonischere Welt einzusetzen. Diese innovative Auszeichnung wird jährlich vergeben und zielt darauf ab, Personen oder Organisationen aus aller Welt für herausragende Beiträge zu würdigen und zu ehren und die Fortsetzung solcher Arbeit unter drei Zielsetzungen zu ermutigen: nachhaltige Entwicklung der Welt, Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen und Förderung positiver Lebenseinstellung und Energie.



Die Preisträger erhalten jeweils einen Bargeldpreis von 20 Millionen HKD (dies entspricht ca. 2,56 Millionen USD), ein Zertifikat und eine Trophäe. Es werden Einzelpreisträger ausgezeichnet, bei denen es sich um Personen oder Organisationen handeln kann.



Vergabe und Verwaltung des LUI Che Woo Prize erfolgen durch LUI Che Woo Prize Limited, eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Hongkong.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.luiprize.org (http://www.luiprize.org/)



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1005007/LCWP_Logo.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1005746/1.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1005747/2.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1005748/3.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1005749/4.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1005750/5.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1005751/6.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1005752/7.jpg



Pressekontakt:



Iris Yeung - Golin Hong Kong

+852 2501 7949

IYeung@golin.com



Original-Content von: LUI Che Woo Prize Limited, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118291/4392863