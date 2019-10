=== M O N T A G, 7. Oktober 2019 *** 08:00 DE/Auftragseingang August *** 09:00 CH/Währungsreserven September 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Oktober *** 11:30 SE/Bekanntgabe Nobelpreis für Medizin, Stockholm 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 19:00 US/Fed-Chairman Powell, Rede bei der Premiere des Films "Marriner Eccles: Father of the Modern Federal Reserve", Salt Lake City - Börsenfeiertag Hongkong, China D I E N S T A G, 8. Oktober 2019 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin September *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe August 08:00 GB/Easyjet plc, Pre-Close Trading Statement, Luton 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt *** 10:30 DE/Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), PK zur wirtschaftlichen Lage und Perspektive des deutschen Außenhandels, Berlin 11:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Antrittsbesuch von EU-Parlamentspräsident Sassoli, Pressestatements vor dem gemeinsamen Gespräch, Berlin 11:00 DE/Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), PK zur Aufsichtsratsstudie 2019, Frankfurt *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2030 mit Kupon von 0,50% über 500 Mio EUR *** 11:45 SE/Bekanntgabe Nobelpreis für Physik, Stockholm 12:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und EU-Ratspräsident Tusk, Treffen zur Vorbereitung des Europäischen Rates am 17./18. Oktober, Berlin *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator August *** 14:30 US/Erzeugerpreise September 19:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Estlands Staatspräsidentin Kaljulaid, Pressestatements vor dem gemeinsamen Gespräch, Berlin 19:35 US/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2019 stimmberechtigt im FOMC) beim Chicago Rotary Club *** 20:30 US/Fed-Chairman Powell, Rede bei der Jahrestagung der National Association for Business Economics (NABE), Denver 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) 23:00 US/Fed, Rede von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) an der St. Cloud State University M I T T W O C H, 9. Oktober 2019 07:00 DE/Cropenergies AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Mannheim *** 08:00 AT/OMV AG, Trading Update 3Q, Wien 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 09:30 DE/Verband der Chemischen Industrie, Vorstellung Klimareport 2050, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:45 SE/Bekanntgabe Nobelpreis für Chemie, Stockholm 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:45 DE/Bundeskanzlerin Merkel, gemeinsame PK mit Ecuadors Präsident Moreno, Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 18:00 FR/LVMH, Umsatz 3Q, Paris *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 17./18. September *** - EU/Treffen der Eurogruppe, Luxemburg - Börsenfeiertag Südkorea D O N N E R S T A G, 10. Oktober 2019 06:50 CH/Givaudan SA, Umsatz 3Q, Vernier 07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1H, Mannheim *** 07:30 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz August *** 08:45 FR/Industrieproduktion August *** 10:30 GB/BIP August *** 10:30 GB/Handelsbilanz August *** 10:30 GB/Industrieproduktion August *** 13:00 SE/Bekanntgabe Literatur-Nobelpreis 2018 und 2019, Stockholm *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 12. September *** 14:30 US/Verbraucherpreise September *** 14:30 US/Realeinkommen September *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** - EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, Luxemburg - DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede beim Gewerkschaftstag der IG Metall, Nürnberg - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht F R E I T A G, 11. Oktober 2019 *** 08:00 DE/Verbraucherpreise September (endgültig) 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt *** 11:00 NO/Bekanntgabe Friedensnobelpreis, Oslo 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:30 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei der Verleihung des German-Bernacer-Preises, Madrid *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen September, Frankfurt *** 14:30 US/Import- und Exportpreise September *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Oktober (1. Umfrage) - EU/Ratingüberprüfungen für Deutschland (S&P), Lettland (Fitch), Polen (Moody's und S&P), Zypern (Fitch) S A M S T A G, 12. Oktober 2019 - DE/SPD, Abschluss der Regionalkonferenzen zur Vorstellung der Kandidaten für den SPD-Vorsitz, München S O N N T A G, 13. Oktober 2019 - TN/Stichwahl um Präsidentenamt in Tunesien - PL/Parlamentswahlen in Polen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

October 04, 2019 08:29 ET (12:29 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.