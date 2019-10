IRW-PRESS: Great Atlantic Resources Corp.: Great Atlantic dankt der Regierung von Neufundland und Labrador für die finanzielle Unterstützung (Junior Exploration Assistance-Programm) seines Goldkonzessionsgebiets Golden Promise im Zentrum von Neufundland

VANCOUVER, British Columbia, 4. Oktober 2019. GREAT ATLANTIC RESOURCES CORP. (TSXV.GR) (das Unternehmen oder Great Atlantic) möchte der Regierung der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador für die weitere Unterstützung seines Goldkonzessionsgebiets Golden Promise durch das Junior Exploration Assistance-(JEA) -Programm danken. Das Goldkonzessionsgebiet Golden Promise befindet sich innerhalb des Goldgürtels im Zentrum von Neufundland. Das Unternehmen hat im Rahmen des JEA-Programms Mittel für die Exploration im Konzessionsgebiet in den Jahren 2017 und 2018 erhalten und sich für eine mögliche Finanzierung im Jahr 2019 qualifiziert.

Great Atlantic führt derzeit Explorationen im Konzessionsgebiet Golden Promise durch. Die Prospektionen und die geochemischen Probennahmen finden bei vorrangigen Zielen in mehreren Regionen innerhalb des Konzessionsgebiets statt. Im Rahmen der Programme 2017 und 2018 identifizierte/bestätigte das Unternehmen Bereiche mit goldhaltigen Quarzerzgängen in Lesesteinen oder im Festgestein sowie Gold-in-Boden-Anomalien. Das Ziel des aktuellen Programms besteht darin, Grabungs- und Bohrziele weiter zu definieren.

Das Konzessionsgebiet Golden Promise beherbergt mehrere goldhaltige Quarzerzgänge und befindet sich in einer Region mit bedeutsamen neueren Goldentdeckungen. Das Konzessionsgebiet befindet sich innerhalb der Unterzone Exploits der Zone Newfoundland Dunnage. Innerhalb der Subzone Exploits befindet sich das Konzessionsgebiet am nordnordwestlichen Rand der Victoria Lake Supergroup (die VLSG), einem vulkanisch-sedimentären Terran. Der nordwestliche Rand des Konzessionsgebiets Golden Promise befindet sich in der Nähe einer großen kollisionalen (Appalachen-ähnlichen) Grenze und Geosuturzone, die als Red Indian Line (die RIL) bekannt ist, und grenzt teilweise an diese an. Die RIL bildet die Westgrenze der Subzone Exploits. Zu den jüngsten bedeutsamen Goldentdeckungen in dieser Region der Subzone Exploits gehören jene von Sokoman Minerals Corp. (TSX-V: SIC) beim Goldprojekt Moosehead sowie jene von Marathon Gold Corp. (TSX-V: MOZ) im Valentine Lake Gold Camp.

Hochgradiges Gold wurde in Quarzerzgängen und Quarzerzgang-Felsbrocken innerhalb des Konzessionsgebiets Golden Promise gemeldet. Goldhaltige Quarzerzgänge werden in mehreren Bereichen des Konzessionsgebiets gemeldet, einschließlich mindestens fünf goldhaltiger Quarzerzgangsysteme, die in der Jaclyn Zone gemeldet wurden. Ein Großteil der gemeldeten historischen Explorationen war auf die Jaclyn Zone mit goldhaltigen Erzgangsystemen fokussiert, die in der Jaclyn Main Zone (JMZ), der Jaclyn North Zone (JNZ), der Jaclyn West Zone (JWZ), der Jaclyn South Zone und der Jaclyn East Zone gemeldet wurden. Der Großteil der historischen Bohrungen (2002 bis 2010) wurde in der JMZ durchgeführt. Währen der Explorationsprogramme im Jahr 2017 bestätigte das Unternehmen goldhaltige Quarzerzgänge im Festgestein und/oder in Lesesteinen in der JNZ und der JWZ sowie anderen Regionen des Konzessionsgebiets (siehe Pressemeldungen des Unternehmens vom 28. August 2017 und 31. August 2017). Diese beinhalten den Erzgang Shawns Shot in der zentralen Region sowie das Felsbrockenvorkommen Branden in der nördlichen Region des Konzessionsgebiets. Im Erzgangsystem Linda/Snow White in der südlichen Region des Konzessionsgebiets wurde ebenfalls eine Goldmineralisierung gemeldet.

Das Unternehmen meldete Ende 2018 eine Mineralressourcenschätzung gemäß National Instrument 43-101 für die JMZ (Pressemitteilung vom 6. Dezember 2018 und auf SEDAR eingereichter technischer Bericht (Technical Report) gemäß National Instrument 43-101 über das Konzessionsgebiet Golden Promise im Zentrum von Neufundland (revidiert) vom 4. Dezember 2018 von Greg Z. Mosher, M.Sc. App., P.Geo., und Larry Pilgrim, B.Sc., P.Geo.). Die gemeldete abgeleitete Mineralressourcenschätzung für die JMZ lautet wie folgt:

RessourcCutoff-GAu, gedAu, ungeTonnenUnzen Au (Unzen Au (u

e ehalt eckelt deckelt gedeckelt ngedeckelt

(g/t (g/t) (g/t) ) )

Au)

Summe 1,1 9,3 10,4 357.50106.400 119.900

Auf Grub0,6 11,4 14,1 157.3057.800 71.200

e 0

beschrä

nkt

Untertag1,5 7,5 7,6 200.2048.600 48.700

e 0

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben.

Es gibt keine Gewissheit, dass die gesamte geschätzte Mineralressource, oder Teile davon, jemals zu Mineralreserven umgewandelt wird.

Die Tonnage und das enthaltene Metall der Mineralressource wurden gerundet, um die Genauigkeit der Schätzung widerzuspiegeln, weshalb die Summe möglicherweise nicht stimmt.

Die Tonnage und die Gehalte der Mineralressource werden als unverwässert gemeldet.

Die enthaltenen Goldunzen sind jene vor Ort und beinhalten keine Verluste durch die Gewinnung.

Wie im technischen Bericht (Technical Report) gemäß National Instrument 43-101 aus dem Jahr 2018 über das Konzessionsgebiet Golden Promise gemeldet, wurde die JMZ als einzelner Quarzerzgang modelliert, der nach Osten und Westen verläuft und steil nach Süden abfällt. Die modellierte Mächtigkeit des Erzgangs basierte auf der wahren Mächtigkeit, die von Quarzerzgang-Abschnitten abgeleitet wurde. Die Schätzung basiert auf 220 Analyseergebnissen, die zu 135 einen Meter langen Mischproben zusammengefügt wurden. Es wurde eine Schüttdichte von 2,7 Gramm pro Kubikzentimeter angewendet. Die Blöcke im Modell sind in Ost-West-Richtung 15 Meter, in Nord-Süd-Richtung einen Meter und vertikal zehn Meter lang. Das Blockmodell wurde nicht gedreht. Die Gehalte wurden mittels Inverse Distance Square (ID2) und einer Suchellipse mit einer Größe von 100 Metern entlang des Streichens, zwei Meter über den Streichen und 50 Meter vertikal interpoliert. Die Gehalte wurden basierend auf einem Minimum von zwei und einem Maximum von zehn Mischproben mit höchstens einer Mischprobe pro Bohrloch interpoliert, sodass der Gehalt eines jeden Blocks auf mindestens zwei Bohrlöchern basiert und somit die Beständigkeit der Mineralisierung nachweist. Für die Schätzung der gedeckelten Mineralressourcen wurden alle Analyseergebnisse mit über 65 Gramm Gold pro Tonne auf 65 Gramm Gold pro Tonne gedeckelt. Alle Ressourcen wurden aufgrund des relativ großen Abstands der Bohrlöcher in einem Großteil der Zone als abgeleitet klassifiziert.

Da sich ein Teil des Erzgangs in Oberflächennähe befindet, wurde die Ressourcenschätzung mit einem konzeptionellen Tagebau eingeschränkt, um vernünftige Prognosen hinsichtlich einer potenziell wirtschaftlichen Förderung zu belegen. Die allgemeinen Abbaukosten in Höhe von 2,50 US-Dollar pro Tonne sowie die Verarbeitungskosten in Höhe von 25,00 US-Dollar pro Tonne wurden zusammen mit einem Goldpreis von 1.300 US-Dollar pro Unze angewendet. Es wurde ein konzeptioneller Grubenstollen von 45 Grad angenommen, ohne dabei Abbauverluste oder -verwässerungen zu berücksichtigen. Basierend auf den kombinierten hypothetischen Abbau- und Verarbeitungskosten sowie auf dem angenommenen Goldpreis wurde ein auf die Grube beschränkter Cutoff-Gehalt von 0,6 Gramm pro Tonne angewendet. Für den unterirdischen Teil der Ressource wurde ein Cutoff-Gehalt von 1,5 Gramm pro Tonne angenommen. Der Cutoff-Gehalt für die gesamte Ressource ist der gewichtete Durchschnitt der auf die Grube beschränkten und Untertage-Cutoff-Gehalte.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Mineralisierungen im Konzessionsgebiet Moosehead sowie im Valentine Lake Gold Camp nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung im Konzessionsgebiet Golden Promise hinweisen.

David Martin, P.Geo., VP Exploration von Great Atlantic, ist als qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 für die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen verantwortlich.

Über Great Atlantic Resources Corp.: Great Atlantic Resources Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie auf die Entdeckung und Erschließung von Rohstoffprojekten im ressourcenreichen, unabhängigen und risikoarmen Gebiet von Atlantik-Kanada, eine der führenden Bergbauregionen der Welt. Great Atlantic beschäftigt sich derzeit intensiv mit dem Aufbau des Unternehmens anhand eines Projektgenerierungsmodells und konzentriert sich dabei auf die wichtigsten Rohstoffe des Planeten, die vor allem in Atlantik-Kanada besonders häufig vorkommen: Antimon, Wolfram und Gold.

