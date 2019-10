Hat Andreas Scheuer bei der Pkw-Maut alles dem CSU-Interesse untergeordnet? Die Opposition will das beweisen. Sollte es gelingen, wäre der Verkehrsminister nur noch schwer zu halten. Dabei hat er auch etwas erreicht.

Die Woche lief ziemlich gut für Verkehrsminister Andreas Scheuer. Erst sorgte er dafür, "Deutschlands größtes Funkloch" zu schließen, wie es in der offiziellen Ministeriumsverlautbarung für den Anschluss von mehr als 780.000 Haushalten in Grenzregionen ans schnelle Mobilfunk-Zeitalter heißt.

Und als wäre das allein nicht schon ein großer Erfolg für den zuletzt wenig erfolgsverwöhnten CSU-Politiker, eröffnete Scheuer vor einigen Tagen auch noch 33 Kilometer einer neuen Autobahn im Südosten Bayerns. Die erste Fahrt auf dem frischen Asphalt absolvierte er selbst, standesgemäß in einem Mercedes-Oldtimer.

Es sind Termine wie dieser, die Scheuer an seinem Job so mag. Denn der Verkehrsminister interessiert sich wirklich für Verkehrspolitik und Infrastrukturthemen. Man muss das einmal so deutlich sagen. Schließlich strahlten seine CSU-Vorgänger im Amt stets ein gewisses Desinteresse für das eigene Ressort aus. Scheuer hingegen lässt kaum eine Gelegenheit aus, seine Begeisterung für die Zukunft der Mobilität zu betonen.

Maut-Chaos beseitig - vom Maut-Chaos bedroht

Entsprechend hoch waren die Erwartungen, als Scheuer vor eineinhalb Jahren das Ressort übernahm - und sofort lieferte. Innerhalb kurzer Zeit beendete er den jahrelangen Streit zwischen dem Bund und dem Lkw-Mautbetreiber Toll Collect mit einem Vergleich. Sogar die Grünen waren entzückt. Ja, wirklich.Jetzt allerdings droht das Chaos bei der Pkw-Maut seine Amtszeit frühzeitig zu beenden. Seit der Europäische Gerichtshof (EuGH) das CSU-Herzensprojekt Ausländermaut beerdigt hat, steht Scheuer massiv in der Kritik. Eine Recherche des "Spiegel" ...

