Der britische Premier Johnson wollte "lieber tot im Graben" liegen, als eine Verlängerung der Brexit-Frist zu beantragen. Nun scheint er doch den Antragsbrief senden zu müssen. Oder findet er doch noch ein Schlupfloch?

Der britische Premierminister Boris Johnson will Berichten zufolge doch eine Verlängerung der Brexit-Frist beantragen, sollte kein Deal mit der Europäischen Union zustande kommen. Das geht der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge aus einem Dokument hervor, das am Freitag einem Gericht in Schottland vorgelegt wurde.

Das britische Parlament hatte im September ...

