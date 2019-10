=== S O N N T A G, 6. Oktober 2019 22:45 US/Fed, Rede von Kansas-City-Fed-Präsidentin George (2019 stimmberechtigt im FOMC) bei der Jahrestagung der National Association for Business Economics (NABE), Denver - TN/Parlamentswahlen in Tunesien - PT/Parlamentswahlen in Portugal M O N T A G, 7. Oktober 2019 *** 08:00 DE/Auftragseingang August saisonbereinigt PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -2,7% gg Vm *** 09:00 CH/Währungsreserven September PROGNOSE: k.A. zuvor: 767,1 Mrd CHF 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Oktober 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 11:30 SE/Bekanntgabe Nobelpreis für Medizin, Stockholm *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 19:00 US/Fed-Chairman Powell, Rede bei der Premiere des Films "Marriner Eccles: Father of the Modern Federal Reserve", Salt Lake City - Börsenfeiertag Hongkong, China ===

