Bonusmeilen, Treuepunkte und sogar Rabatte - mit speziellen Kreditkarten kommen Verbraucher in den Genuss von Bonusprogrammen. Ein exklusives Ranking zeigt die besten Kreditkarten mit hohem Einkaufsrabatt.

Lufthansa, Amazon, Payback und bald auch noch Apple. Seit wenigen Tagen bietet iPhone-Konzern eine Kreditkarte mit Cashback-Funktion an. Sie ist eine Erweiterung des Zahlungssystems Apple Pay, sie befindet sich in der "Apple Wallet"-App und ist auch als physische Version aus Titan erhältlich. Leider gibt es sie bisher nur in den USA. Wann Fans der Produkte mit dem "i" im Namen auch hierzulande von den Sonderkonditionen im Apple-Store profitieren, ist noch nicht bekannt.

Aber Rabattjäger kommen trotzdem auf ihre Kosten. Denn es gibt viele Kreditkarten mit dem gewissen Extra. "Unternehmen und Banken bieten diese Partnerkarten gerne an", sagt Max Herbst von der FMH Finanzberatung. "Die Unternehmen binden ihre Kunden stärker an sich und die Banken gewinnen zahlungskräftige Neukunden." Den Nutzern bieten die Karten Rabatte und zahlreiche andere Vorteile.

FMH hat exklusiv für die WirtschaftsWoche aus 23 Kreditkarten die Angebote mit den attraktivsten Boni und Rabatten herausgesucht. Sie eignen sich vor allem für leidenschaftliche Meilen- und Punktesammler sowie Rabattjäger. "Wer eine kostenlose Kreditkarten mit besonders geringen Sollzinsen oder niedrigen Gebühren für die Barabhebung und den Auslandseinsatz sucht, sollte sich eher nach einer Karte ohne Bonusprogramm umschauen", rät Herbst.

Die Konditionen der Plastikkarten mit dem gewissen Extra sind ziemlich detailliert, aber das dürfte Fans von Meilen, Payback- und Bonuspunkten und Rabatten kaum abschrecken. Viele Karten gibt es ohne Grundpreis, andere sind nur im ersten Jahr gratis. Gleiches gilt für die Zweitkarte. Mitunter ist das Geldabheben im In- und Ausland relativ teuer. Das Gleiche gilt für den Auslandseinsatz. Die vollständige Tabelle mit den Ergebnissen des Vergleichs können Sie hier herunterladen.Für das Ranking geht FMH von einem Jahresumsatz von 2.500 Euro aus - aufgeteilt in Einkäufe beim den ausgebenden Unternehmen zu 100 Prozent beziehungsweise Einkäufe beim ausgebenden Unternehmen und anderen Firmen im Verhältnis 60 zu 40, also 1500 beim Anbieter und 1000 Euro bei anderen Händlern. Die Jahresgebühr, vor allem im zweiten Jahr, wurde im Ranking berücksichtigt. Neun Kreditkarten mit hohem ...

