PARIS, 4. Oktober (Reuters) - Die Luftfahrt-Branche hat im Jahre 2019 so viele Pleiten gesehen wie noch nie. Der Trend dürfte sich in den kommenden Monaten fortsetzen. Die Insolvenzen von Fluggesellschaften haben in diesem Jahr mit der höchsten Rate zugenommen, die jemals verzeichnet wurde, angeführt vom Zusammenbruch von Jet Airways in Indien, der britischen Reisegruppe Thomas Cook und Avianca in Brasilien, wie am Freitag veröffentlichte Branchendaten zeigen. "2019 verzeichnete die Fluggesellschaft den schnellsten Ausfall in der Geschichte", sagte IBA, eine Beratungsfirma für Flugzeuge. Die IBA ...

