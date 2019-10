New York - An der Wall Street hat sich die moderate Vortageserholung am Freitag nach der Bekanntgabe von neuen Konjunkturdaten fortgesetzt. Der Arbeitsmarkt hatte im September zwei Seiten gezeigt: Positiv war die Entwicklung der Arbeitslosigkeit, die weiter zurückging und auf den tiefsten Stand seit einem halben Jahrhundert gefallen war. Die Lohnentwicklung war jedoch hinter den […]New York - An der Wall Street hat sich die moderate Vortageserholung am Freitag nach der Bekanntgabe von neuen Konjunkturdaten fortgesetzt. Der Arbeitsmarkt hatte im September zwei Seiten gezeigt: Positiv war die Entwicklung der Arbeitslosigkeit, die weiter zurückging und auf den tiefsten Stand seit einem halben Jahrhundert gefallen war. Die Lohnentwicklung war jedoch hinter den Prognosen...

