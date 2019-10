In einem Interview mit Fox Business Network, sagte der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses Larry Kudlow, dass sich die Delegierten der US-China Handelsgespräche am Montag und Dienstag treffen werden und er fügte hinzu, dass sich die Hauptverantwortlichen am Donnerstag und Freitag treffen werden. "Ich denke, es gab im letzten Monat auf beiden Seiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...