Arbeitslosenquote fällt im September auf 3,5 % - CBOE Volatilitätsindex sind am Freitag um 5 % - S&P 500 Technologieindex steigt mehr als 1 % - Die wichtigsten US Aktienindices konnten sich am Freitag nach der Veröffentlichung der US Beschäftigungsdaten erholen, da die Sorgen um eine drohende Rezession nachgelassen haben. Der Dow Jones Industrial ...

