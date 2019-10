USA: Arbeitslosenquote fällt auf tiefsten Stand seit 50 Jahren

WASHINGTON - Die Arbeitslosigkeit in den USA verringert sich immer mehr. Im September fiel die Arbeitslosenquote auf den tiefsten Stand seit 50 Jahren. Nach Angaben des US-Handelsministeriums vom Freitag sank die Quote gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent. Das ist der niedrigste Stand seit Dezember 1969. Analysten hatten im Mittel eine stabile Quote erwartet.

USA: Schwächste Lohnentwicklung seit fast zwei Jahren

WASHINGTON - In den USA haben sich die Löhne und Gehälter im September überraschend nicht verändert. Im Vergleich zum Vormonat habe es eine Stagnation gegeben, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen Zuwachs um 0,2 Prozent erwartet, nachdem die Löhne im August um 0,4 Prozent gestiegen waren.

USA: Beschäftigung steigt etwas schwächer als erwartet

WASHINGTON - Die US-Wirtschaft hat im September etwas weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft seien 136 000 Stellen entstanden, teilte das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten im Mittel mit 145 000 neuen Jobs gerechnet.

US-Handelsdefizit weitet sich stärker als erwartet aus

WASHINGTON - Das Defizit in der Handelsbilanz der USA hat sich im August stärker als erwartet ausgeweitet. Das Handelsdefizit stieg um 0,9 Milliarden auf 54,9 Milliarden US-Dollar, wie das amerikanische Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Defizit von 54,5 Milliarden Dollar gerechnet.

ROUNDUP/Bericht: Johnson will notfalls doch Brexit-Verschiebung beantragen

EDINBURGH/LONDON - Der britische Premierminister Boris Johnson will Berichten zufolge doch eine Verlängerung der Brexit-Frist beantragen, sollte kein Deal mit der Europäischen Union zustande kommen. Das geht der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge aus einem Dokument hervor, das am Freitag einem Gericht in Schottland vorgelegt wurde.

EU-Parlamentspräsident weist britischen Brexit-Vorstoß zurück

BRÜSSEL - EU-Parlamentspräsident David Sassoli hält die neuen britischen Ideen zur Lösung des Brexit-Streits für absolut unzureichend. "Zumindest in ihrer gegenwärtigen Form sind die britischen Vorschläge nicht mal ansatzweise eine Grundlage für ein Abkommen, dem das Europäische Parlament zustimmen könnte", sagte Sassoli dem "Spiegel". Das Parlament prüfe die Vorschläge sehr aufmerksam. Leider sei das Ergebnis der ersten Bewertung aber nicht sehr positiv. "Es ist zum Beispiel völlig unklar, wo und wie genau Zollkontrollen durchgeführt werden sollen", sagte Sassoli.

IAEA: Iran hat mit Kooperation bei offenen Atomfragen begonnen

WIEN - Der Iran kooperiert nun doch bei der Aufklärung von Vorwürfen, er habe sein Atomprogramm nicht vollständig deklariert. "Wir haben in den letzten Wochen einen sehr aktiven Dialog mit dem Iran sowohl auf technischer als auch auf höherer Ebene geführt", sagte der Interimschef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Cornel Feruta, am Freitag in Wien.

ROUNDUP: Maschinenbauer mit leeren Auftragsbüchern - Export läuft noch

FRANKFURT - Schwarzer August für Deutschlands Maschinenbauer: Die Bestellungen sind im Vergleich zum Vorjahresmonat um 17 Prozent eingebrochen. Das teilte der Branchenverband VDMA am Freitag in Frankfurt mit. "Wie befürchtet, waren die vorangegangenen Monate mit einstelligen Minusraten nur eine Verschnaufpause", sagte VDMA-Konjunkturexperte Olaf Wortmann. Die Inlandsorders sanken preisbereinigt (real) um 12 Prozent, die Aufträge aus dem Ausland gingen um 19 Prozent zurück.

ROUNDUP/Ermittler: Trumps Verhalten in Ukraine-Affäre 'nicht akzeptabel'

WASHINGTON - In den Vorermittlungen zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren haben die Vorsitzenden der zuständigen Ausschüsse im US-Repräsentantenhaus schwere Vorwürfe gegen Präsident Donald Trump erhoben. Der Präsident und seine Berater führten "eine Kampagne mit Falschinformationen und Irreführung", um es normal erscheinen zu lassen, dass man ausländische Kräfte zur Beeinflussung von US-Wahlen anwerbe, heißt es in einem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Schreiben von Eliot Engel, Adam Schiff und Elijah Cummings an Kongressabgeordnete. Dieses bezieht sich auf jüngst bekannt gewordene Gespräche mit der Ukraine.

Indien senkt Leitzins zum fünften Mal

MUMBAI - Die indische Notenbank reagiert auf die Wachstumsschwäche und lockert ihre Geldpolitik weiter. Der Leitzins sinkt um 0,25 Prozentpunkte auf 5,15 Prozent, wie die Zentralbank am Freitag in Mumbai mitteilte. Es ist bereits die fünfte Zinssenkung in diesem Jahr. Analysten hatten mehrheitlich mit einem Schritt in diesem Ausmaß gerechnet.

