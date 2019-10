Raphael Bostic, Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, sagte am Freitag, dass es viele Gründe gibt, optimistisch in Bezug auf die Wirtschaft zu sein, und fügte hinzu, dass er weiterhin erwartet, dass die Wirtschaft 2019 über dem Trend wachsen wird. "Die Unsicherheit über die Handelspolitik lässt einige Unternehmen am Spielfeldrand stehen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...