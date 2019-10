Der E-Tretroller-Anbieter Bird hat sich in einer weiteren Finanzierungsrunde eine Finanzspritze in der Höhe von 275 Millionen US-Dollar gesichert. Jetzt soll Bird bald profitabel werden. Etwas später als die Konkurrenz, unter anderem Tier Mobility, Circ, Voi und Lime, ist Ende August auch das US-amerikanische E-Tretroller-Schwergewicht Bird in Deutschland gestartet. Mit selbstgebauten E-Scootern, die ein- bis eineinhalb Jahre halten sollen, geht Bird jetzt das Erreichen der Gewinnzone an. Dieses Ziel bekräftigte Firmenchef Travis VanderZanden am Donnerstag in der Mitteilung über...

