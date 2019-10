Bietet Verbesserungen von Leistung und Skalierbarkeit für seine CCaaS-Suite aus den allerbesten Apps in den Bereichen Workforce Optimization, Inbound, Outbound und Omnichannel

Heute hat Aspect Software die Veröffentlichung von Version 19 seines branchenführenden Cloud Contact Center as a Service-Systems bekanntgegeben. Diese Version baut auf der Plattform der nächsten Generation des Unternehmens, Aspect Via, auf und besitzt kundenorientierte Fähigkeiten und Verbesserungen sowohl für Contact Center- als auch Workforce Optimization-Suiten.

Mit Cloud Contact Center v19 können Berater und Vorgesetzte bessere Kundenerlebnisse liefern: Es werden verschiedenste Echtzeit-Einblicke in die Fähigkeiten eines Beraters ermöglicht, die ursprünglichen Fähigkeiten eines Beraters mit den für jeden Kontakt tatsächlich erforderlichen Kompetenzen verglichen und schließlich die beste Anpassung für den jeweiligen Kundendialog geliefert.

Zu dieser Version gehören Tools, mit denen Vorgesetzte im Zeitplan bleiben und Aktivitäten innerhalb eines Tages analysieren können. Enthalten sind erweiterten Mitarbeiterdaten zur Zeit, in der nach Plan gearbeitet wird oder nicht, Echtzeit-Alarme, Analysen historischer Trends bei der Einhaltung und Verbesserungen sämtlicher Benachrichtigungsmodule, die diese Daten nutzen.

Weitere wichtige Verbesserungen in v19 sind:

Integrierte mobile Anwendung für die Personaleinsatzplanung

Omnichannel-E-Mail-Suche, Monitoring und Neuzuordnung

Erhöhte Regelpräzision und detailliertere Compliance-Prüfungen auf der Grundlage von Zustimmung und Präferenzen der Kunden, in Verbindung mit Rückruf- und Ausschlusskontrollen

Support für Microsoft LUIS Natural Language Understanding (NLU)

Hotspot-Analysen, die umsetzbare Entwickler-Einblicke zum Einstellen von Chatbots/IVR liefern

Leistungsmanagement-Coaching und Gamification-Boni und Updates zu Metriken

Zusätzliche APIs für Salesforce.com, Dynamics und weitere Integrationen

Verbesserungen der Skalierbarkeit, so dass sehr große Kontaktzentren mit über 5000 Beratern gleichzeitig unterstützt werden können

Mit TLS/SRTP-Verschlüsselungstechnologie wird der Pfad der übertragenen Stimme zwischen Aspect Cloud und dem Call Center abgesichert bis zum Telefon des Beraters. Die Notwendigkeit spezieller VPNs fällt damit weg, so dass die Komplexität sinkt und die Zuverlässigkeit größer wird.

Umfassende Funktionen für Schulungen und Gamification in dieser Version unterstützen sowohl positive als auch negative Beurteilungen und Verbesserungsmöglichkeiten sowie Support für automatisiertes Coaching.

Das modernisierte UI ist optimiert für einfache, intuitive Navigation, Suchfunktionen und Nutzerfavoriten, mit denen man schnell auf hochfrequente Funktionen für den Kundendialog zugreifen kann. So können die Mitarbeiter ihre besten Leistungen erbringen.

"Version 19 stellt einen bedeutenden Meilenstein für Aspect dar", sagte Michael Harris, CMO von Aspect. "Diese Version bietet neue unternehmenstaugliche Funktionen für unsere Cloud-Kunden, die Kontaktzentren mit Tausenden von Beratern managen und optimieren müssen. Unsere Kunden sind unser Lebenselixier, und wir haben vor, ihren speziellen Anforderungen bei Funktionen, Skalierbarkeit und Plattformen auch bei zukünftigen Versionen Priorität einzuräumen."

Aspect wird seine neuen v19-Lösungen auf der ACE Europe, die am 15. Oktober im Corinthia Hotel London stattfindet, sowie auf dem Gartner IT Symposium/Xpo, das vom 20. bis 24. Oktober 2019 in Orlando, Florida, stattfindet, demonstrieren.

Über Aspect

Aspect hat die Mission, Kundenbindung zu vereinfachen und zu verbessern. Unsere Unternehmenssoftware wird jedes Jahr von Millionen von Mitarbeitern genutzt und unterstützt Milliarden von Verbraucherinteraktionen auf der ganzen Welt. Unsere branchenführenden Kontaktcenter- und Personaloptimierungsanwendungen helfen Unternehmen, die Motivation der Mitarbeiter aufrechtzuerhalten und gleichzeitig außergewöhnliche Kundendiensterlebnisse zu bieten. Unsere flexiblen, hochskalierbaren Lösungen für Self-Service- und Live-Interaktionsmanagement sowie Personaloptimierung sind vor Ort oder in jeder gehosteten, privaten oder öffentlichen Cloud-Umgebung verfügbar. Weitere Informationen finden Sie aufwww.aspect.com.

