Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Wir bestätigen unsere Akkumulieren-Empfehlung in unserem neuen Company Report, senken unser Kursziel jedoch auf 43,1 Euro (zuvor 47,0 Euro). Ausblick. Wie am Kapitalmarkttag bestätigt läuft es für die Division Pulp&Paper sehr gut und die Spitzenwerte im Auftragseingang sollten das Umsatzwachstum bis mind. 2021 befeuern. Das durch die Xerium- Übernahme ausgebaute Dienstleistungsgeschäft wiederum sollte die Profitabilität erhöhen. In der Division Metals ...

