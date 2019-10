Beide Länder verhandeln Medienberichten zufolge über eine atomare Abrüstung. Die Zusammenkunft in Schweden wurde allerdings nicht offiziell bestätigt.

Die USA und Nordkorea nehmen Medienberichten zufolge an diesem Wochenende in Stockholm ihre Atomgespräche wieder auf. Unterhändler beider Staaten landeten in den vergangenen Tagen in der Stadt, wie mehrere schwedische Medien berichteten. Der schwedische Diplomat Kent Härstedt soll demnach als Vermittler auftreten.

Offiziell bestätigt wurde die Zusammenkunft vom schwedischen Außenministerium vorab nicht. Die Schweden halten sich bei diplomatischen Gesprächen traditionell ...

