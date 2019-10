Der Staatskredit rettet die insolvente Condor nur vorübergehend. Wenn der Ferienflieger seine grundlegenden Probleme gelöst hat, stehen ihm drei Auswege offen - und keiner davon wird einfach.

"Foodies in Heaven: Gesunde Snacks an Bord von Condor" - so begann Anfang der Woche die wohl angenehmste Pressemitteilung des deutschen Ferienfliegers. Wochenlang musste die Linie fast nur Meldungen zur finanziellen Gesundheit von sich und ihrem Mutterkonzern Thomas Cook verschicken. Und als beide dann Anfang vorige Woche in die Insolvenz rutschten, folgten fast schon trotzige Bekenntnisse, dass Condor unbeirrt weiterfliege. Da signalisierte der Hinweis zum Bord-Sortiment aus Mezete-Box mit Hummus, Obst-Gemüse-Bowl mit Nuss-Topping und Berry Smoothies die ersehnte Rückkehr zur Normalität.

Doch auch, wenn nach außen nun wieder Fliegen den Alltag bei Condor bestimmt: vorbei ist der Überlebenskampf der Traditionslinie noch lange nicht. Denn der Konzern muss dringende Probleme lösen. Dazu zählen unter anderem wachsende Ausgaben, etwa für die Werbung um verunsicherte Kunden. Gleichzeitig braucht er dringend neue Investoren - "mit tiefen Taschen und Erfahrung im sehr wetterwendischen Flugreisegeschäft", wie es ein Unternehmens-Kenner ausdrückt. "Und wie immer am Ende die Lösung aussieht - sie wird nicht sehr angenehm."

Der größte Vorteil der 63-jährigen Condor Flugdienst GmbH ist ihre wirtschaftliche Lage. Trotz des wachsenden Wettbewerbs - besonders auf den Routen ans Mittelmeer - fliegt sie profitabel. Das am Montag beendete Geschäftsjahr wird sie mit einem höheren Gewinn als im Vorjahr beschließen. Dafür sorgen ihr guter Ruf bei Kunden und die gemessen am deutschen Rivalen Lufthansa niedrigeren Kosten. "Wo Lufthansa profitabel fliegt, tun wir es auch", sagt Condor-Chef Ralf Teckentrup.

Dazu ist die Linie finanziell flüssig. Dafür sorgt der Überbrückungskredit der Bundesregierung von 380 Millionen Euro. Die Geschäftsführung hat einen Teil der Gewinne und Kundenvorauszahlungen nicht an die seit Jahren extrem klamme Mutter überwiesen, sondern sicherheitshalber einbehalten - aus Vermögensbetreuungspflicht, wie Juristen die Vorsorge nennen. "Wir sind nicht mit Air Berlin zu vergleichen", schwört Teckentrup in Anspielung auf die inzwischen stillgelegte einst zweitgrößte Fluglinie in Deutschland. Bei der sei es in der Insolvenz darum gegangen, geordnet in die Abwicklung zu gehen.Doch das Geld wird nicht lange reichen. Dafür sorgt ein Mix aus sinkenden Einnahmen und höheren Ausgaben.

Da ist zum einen der anhaltend starke Wettbewerb. Bereits in den vergangenen Jahren tobte ein harter Preiskampf in der Branche, in dem etwa der irische Preisbrecher Ryanair und seine Österreich-Tochter Lauda ihre Maschinen mit günstigen Tickets füllten und so die Preise verdarben. "Der Druck wird kaum nachlassen", fürchtet Karsten Benz, Ex-Lufthanseat und nun Berater bei Alix Partners. Denn auch wenn derzeit bereits mehr Maschinen am Himmel sind als der Markt verkraften kann, werden noch weitere dazu kommen. Dafür sorgen die mehreren hundert Maschinen, die vor allem Billigflieger wie Easyjet, Ryanair und Wizzair bestellt haben.

Zweites Problem sind drohende Ausgabensteigerungen bei Condor. Die ehemalige Lufthansa-Tochter drücken Pensionszusagen für ehemalige Mitarbeiter und künftige Ruheständler von rund einer halben Milliarde Euro. Hier besteht zwar die Hoffnung, die Last im Rahmen des Insolvenzverfahrens an den Pensionssicherungsverein der deutschen Wirtschaft abzutreten. "Doch noch ist unklar, wann dies geschieht - oder ob die Entschuldung auf Kosten anderer angesichts der jüngsten Staatshilfe nicht doch lieber auf Eis gelegt wird", sagt ein Kenner der Materie.

