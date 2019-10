Ab Sonntag trifft sich die IG Metall zum Gewerkschaftskongress. NRW-Bezirkschef Giesler warnt vor einer Erosion der Gewerkschaftsmacht - und beschreibt den schwierigen Versuch, AfD-Leute von der IG Metall fernzuhalten.

Knut Giesler, 55, ist seit sieben Jahren Bezirksleiter der IG Metall Nordrhein-Westfalen, dem mitgliederstärksten Bezirk der Gewerkschaft.WirtschaftsWoche: Herr Giesler, auf dem Gewerkschaftstag in Nürnberg will die IG Metall ihre Strategie für die kommenden vier Jahre festklopfen. Wohin geht die Reise?Knut Giesler: Im Zentrum der Debatten werden vor allem die Digitalisierung und die Frage stehen, wie wir als Gewerkschaft mit der Transformation der Industrie umgehen. Eine sehr emotionale Debatte dürfte es auch bei der Frage geben, ob wir AfD-Leuten den Eintritt in unsere Gewerkschaft verbieten können. Dazu gibt es auf dem Gewerkschaftstag mehrere Anträge. Wir wollen mit rechtspopulistischen Hetzern nichts zu tun haben, allerdings ist es vereins- und satzungsrechtlich kaum möglich, den Aufnahmeantrag eines Metallers wegen AfD-Mitgliedschaft abzulehnen. Ich glaube, da wird die Stimmung hochkochen.

Die Digitalisierung führt dazu, dass Jobs in Bereichen wegbrechen, wo viele Beschäftigte gewerkschaftlich organisiert sind. Neue Stellen hingegen entstehen häufig dort, wo sich kaum jemand für Gewerkschaften interessiert. Erodiert die Macht der IG Metall?Wenn wir nicht intensiv gegensteuern: ja. Bei Thyssenkrupp Steel haben wir selbst bei den Angestellten einen Organisationsgrad von 70 Prozent. Beim ...

