Tausende Pendler strömen jeden Tag aus dem Umland zu ihren Jobs in die Zentren der Großstädte. Es gibt aber auch einen gegenteiligen Trend.

Christiane Hipp klappt ihr Fahrrad zusammen. Sie weiß genau, an welcher Stelle des Bahnsteiges sie stehen muss, um an ihren Stammplatz im Zug zu kommen. Es ist früh am Morgen in Berlin, die Regionalbahn fährt ein. Pendlerströme drängen von allen Richtungen in die Hauptstadt. Für Hipp geht es jeden Tag in die andere Richtung - gegen den Strom aus der Metropole heraus. Obwohl es eine kleinere Gruppe ist: Die Zahl der Berliner, die für den Job aus der Großstadt rauspendeln, wächst. Das ist auch andernorts so.

"Waaas, du pendelst von Berlin nach Cottbus?", haben schon viele ganz ungläubig gefragt", berichtet Hipp, die Präsidentin der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg ist. "Das ist für Berliner unvorstellbar weit weg." Ein anderer Reisender im Regionalzug Richtung Brandenburg bestätigt das: "Das ist für die Leute immer ein Schockeffekt, wenn man erzählt, dass man von Berlin rauspendelt". Der Grund, warum Hipp seit Jahren ins gut 125 Kilometer entfernte Cottbus pendelt, ist ein familiärer: Ihr Sohn ging in Berlin bis vor kurzem zur Schule.

Berlin zieht viel mehr Pendler an als umgekehrt. 2018 pendelten laut Bundesagentur für Arbeit gut 321.000 Arbeitnehmer in die Hauptstadt rein und annähernd 186.000 Berliner raus. Beide Zahlen, die sich jeweils auf sozialversicherungspflichtige Jobs beziehen, sind gestiegen. 2012 gab es noch fast 35.000 Berliner weniger, die rauspendelten.

Pendler ist, wer seinen Arbeitsplatz nicht am Wohnort hat. Wie viele von ihnen jeden Tag in Deutschland in Autos oder in Zügen sitzen, ist nicht exakt zu ermitteln. Ein Richtwert ist die Gruppe der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, weil statistisch erfasst ist, wo sie wohnen und wo sie arbeiten. Im Jahre 2012 pendelten rund 17,33 Millionen Arbeitnehmer, 2018 waren es bereits rund 19,75 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilt. Der Pendler-Anteil an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stieg leicht von ...

