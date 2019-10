Die Handelskonflikte und der Brexit stehen bei Anlegern weiterhin im Fokus. Zugleich setzen sie auf eine noch stärkere Unterstützung durch die Notenbanken.

Die vergangenen Tage haben Aktieninvestoren ein Auf und Ab der Gefühle beschert. Noch im September hatten der deutsche Leitindex Dax und sein europäisches Pendant, der EuroStoxx 50, mehr als vier Prozent zugelegt. Auch die wichtigen US-Indizes verzeichneten im abgelaufenen Monat ein Plus. Doch Anfang Oktober drehte sich das Bild: Nach den ersten beiden Handelstagen waren für Dax-Anleger die gesamten Gewinne des Vormonats dahin.

Neben den Handelskonflikten und der Brexit-Unsicherheit trübten vor allem Sorgen um die Lage der US-Wirtschaft die Stimmung. "Die am Markt spürbaren Befürchtungen bezüglich einer drohenden Rezession in den USA sind zwar sicherlich übertrieben, die ökonomische Situation in den Vereinigten Staaten hat sich aber doch spürbar eingetrübt", sagt NordLB-Analyst Tobias Basse. Befürchtet wird, dass die Schwäche der Industrie zunehmend auch auf den Dienstleistungssektor übergreift.

Am US-Arbeitsmarkt läuft es dennoch rund. Im September entstanden 136.000 neue Jobs, wie am Freitag bekannt wurde. Das waren zwar etwas weniger als erwartet. Doch die Zahlen für Juli und August wurden nachträglich nach oben revidiert. Zugleich sank die Arbeitslosenquote auf 3,5 Prozent - und liegt damit nahe einem 50-Jahrestief. Das gab dem Dax zum Wochenschluss wieder einen positiven Impuls.

In der neuen Woche dürften die Anleger daher vor allem die Handelskonflikte der USA weiter im Auge behalten. "Eine Teileinigung im Handelskonflikt zwischen Washington und Peking kann sicherlich für wieder steigende Kurse bei den Dividendenpapieren sorgen. Allerdings sollte auch der US-Handelsstreit mit der EU im Auge behalten werden", fasst Analyst Basse die Lage zusammen.

Immerhin gab es zwischen den USA und China zuletzt versöhnlichere Töne. So verschob US-Präsident Donald Trump die Inkraftsetzung neuer Strafzölle auf chinesische Produkte vom 1. auf den 15. Oktober - und damit nach der 70-Jahresfeier der Volksrepublik. Zugleich kündigte China an, verstärkt amerikanische Agrarprodukte einführen zu wollen. In der neuen Handelswoche sollen die offiziellen Gespräche zwischen den beiden Ländern nun wieder aufgenommen werden.

Verschärfung im Konflikt zwischen den USA und der EU

"Wir gehen auch weiterhin davon aus, dass die neuen Gespräche zwischen Peking und Washington noch im Laufe des Jahres zu berichtbaren Erfolgen führen werden", meint Basse. In der Tat sei eine Teileinigung bis spätestens Dezember ziemlich wahrscheinlich. "Diese sollte über einen einfachen Waffenstillstand hinausgehen. Es ist insbesondere mit umfangreichen Käufen ...

