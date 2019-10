Shopping muss zum Erlebnis werden, das ist die Prämisse vieler Händler. Innenarchitektin Marie Ernst erklärt, wie sich die Ansprüche an ein Geschäft verändert haben und was uns zukünftig in den Shoppingmeilen erwartet.

WirtschaftsWoche: Frau Ernst, die Art und Weise, wie Menschen konsumieren, wandelt sich durch das Internet immer stärker. Wie muss ein moderner Konsumtempel aussehen, um noch Kunden zu locken?Marie Ernst: Auch, wenn heute viel über das Internet konsumiert wird, würde ich das nicht unbedingt als Konkurrenz für die Shoppingmeilen in den großen Metropolen sehen. Wenn ich in die Düsseldorfer Innenstadt gehe, ist die in der Regel voll. Nur die Motivation, warum Menschen in die Stadt fahren, hat sich im Vergleich zu früher geändert. In Zeiten, in denen Waren teilweise noch am selben Tag geliefert werden, muss ich nicht in ein Geschäft gehen, um meinen Bedarf an Bekleidung zu decken. Die Menschen fahren heute in die Stadt, um sich inspirieren zu lassen, etwas zu essen oder zu trinken.

Was bedeutet das für Ihre Arbeit als Innenarchitektin, wenn Sie neue Geschäfte konzipieren?Gestalterisch bietet das sehr viele neue Freiräume. Modegeschäfte zum Beispiel müssen heute nicht mehr jedes T-Shirt in allen Farben und Größen sechsfach im Laden ausliegen haben. Die Kunden lassen sich das gewünschte Modell im Zweifel einfach aus dem Internet direkt nach Hause liefern, anstatt mit der Einkaufstüte durch die Straße zu laufen. Der Online-Handel dient sozusagen als Warenlager, das lokale Geschäft ist zum großen Schaufenster geworden - gerade die Flagship-Stores bekannter Marken werden heute eher als Showroom konzipiert.

Wie sieht so ein Schaufenster aus und was muss es haben?Das kann ganz unterschiedliche Facetten haben, jeder Händler hat andere Ansprüche und Ziele, jede Marke eine andere Positionierung. Dabei geht es immer um die Frage: Welche Botschaft soll die Marke transportieren? Darüber hinaus denken wir Konzepte immer vom Menschen aus: Was könnte sich der Kunde wünschen, oder wie können wir ihn überraschen? Sei es ein Kaffee im Kleidungsgeschäft, ein Barbershop im Möbelhaus oder ein DJ im Elektronikladen. Die Marke soll bestmöglich in Szene gesetzt werden. Geschäfte konkurrieren um die Aufmerksamkeit und Zeit der potentiellen Kunden. Ausgefallene Ideen können den entscheidenden Wettbewerbsvorteil bringen.

Wie viel Show ist denn sinnvoll - muss ich mir im Möbelhaus wirklich den Bart stutzen lassen?Natürlich darf man es mit den Werbegags nicht übertreiben, der Kunde soll am Ende nicht mit Eindrücken überfordert werden. Menschen haben ein gutes Gefühl für Stimmigkeit, der Auftritt muss glaubwürdig zur Marke passen. Die Balance zwischen dem Reizen möglichst vieler Sinne, zum Beispiel durch Musik und Düfte, und dem Kreieren einer Wohlfühlatmosphäre ist eine Kunst.

Wie muss ein Laden klingen, nach was muss er riechen, damit Menschen hineingehen und sich möglichst lange ...

