Unterföhring (ots) - Fünf Masken und fünf Promis, die sich hinter den Masken verbergen. Wer steckt hinter der Qualle? Wer tritt als Beton-Block auf? Und wer versteckt seine wahre Identität hinter dem Gesichtswurst-Kostüm? Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf werden in "Joko & Klaas gegen ProSieben" zum Rateteam einer besonders hochprozentigen Variante der ProSieben-Erfolgsshow "The Masked Singer".



In "Joko & Klaas gegen ProSieben" (ab 8. Oktober, immer dienstags, 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn) treten die beiden Mitarbeiter in sechs Spielrunden gemeinsam gegen ihren bisher größten Gegner an: ihren Arbeitgeber. ProSieben bestimmt über die Spiele und ihre Gegner und hat die besten Unterstützer an seiner Seite: Matthias Opdenhövel, Lena Gercke, Stefan Gödde, Daniel Aminati, Mario Basler, Palina Rojinski, Charlotte Roche, Thore Schölermann, Evil Jared Hasselhoff, Jeannine Michaelsen, Funda Vanroy, Harro Füllgrabe, Aiman Abdallah, Janin Ullmann, Vanessa Mai, Annemarie Carpendale, Collien Ulmen-Fernandes, Christian Ulmen, Pheline Roggan, Fahri Yardim, Rebecca Mir, Christian Düren, Adel Tawil, H.P. Baxxter, Sido, Michael Patrick Kelly, Max Giesinger, Teddy Teclebrhan, Joey Heindle, Elmar Paulke, Edin Hasanovic;, Dagi Bee, Kelly MissesVlog, Riccardo Simonetti, Wrestling-Legende Herman the German und GNTM-Siegerin Toni Dreher-Adenuga.



Eine Viertelstunde voller Freiheit oder Dienst ganz im Sinne des Senders? Siegen Joko & Klaas gegen ProSieben, überlässt ihnen ihr Arbeitgeber 15 Minuten Live-Sendezeit am nächsten Tag zur freien Gestaltung und verschiebt sein reguläres Prime-Time-Programm. Geht ProSieben als Sieger aus dem Abend hervor, müssen sich die beiden Angestellten bedingungslos den Aufgaben ihres Arbeitgebers unterordnen. Durch den Abend führt Moderator Steven Gätjen.



"Joko & Klaas gegen ProSieben" - ab 8. Oktober, immer dienstags, um

20:15 Uhr,

"Joko & Klaas LIVE" - nach einem Sieg immer mittwochs, um 20:15 Uhr

auf ProSieben und auf Joyn Hashtag zur Show: JKvsP7



