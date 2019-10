Königstein (ots) - In ihrem seit 2010 bestehenden "Online-POSITIV-MAGAZIN" (www.positiv-magazin.de (http://www.positiv-magazin.de)) schreibt Gertrud E. Warnecke sehr oft über die LIEBE, denn LIEBE ist positiv - LIEBE entsteht im Herzen. Zum "Internationalen Tag der Optimisten" am 10.10., der 2014 ins Leben gerufen wurde, möchte die Autorin LIEBE an alle Menschen verschenken, denn "LIEBE ist die stärkste Macht der Welt ... ", sagte schon Mahatma Gandhi.



Ein Mensch, der sich nicht selbst liebt, kann niemals jemand anderen lieben - und das ist ganz natürlich, sonst könnten wir gar nicht überleben! Auch fühlen sich Menschen eher und schneller zu Optimisten hingezogen als zu Pessimisten.



Wer seinen Körper liebt, pflegt ihn, sorgt für gesundes Essen und hält sich fit! Wer sein Zuhause liebt, hält es sauber und fühlt sich wohl in seinen vier Wänden. Wer seinen Garten liebt, liebt auch seine Pflanzen und bringt sie zum Blühen - und drückt alles darin aus, was ihm am Herzen liegt.



Sich selbst lieben, macht glücklich und schön, macht anmutig, selbstsicher und stark genug, LIEBE an andere weiterzugeben und dafür zu sorgen, gesund und mit positiven Gedanken durchs Leben zu gehen. "Liebe allein versteht das Geheimnis, andere zu beschenken und dabei selbst reich zu werden", erkannte Clemens von Brentano.



Kinder, die in Liebe aufwachsen und sich geliebt fühlen, können sich auch selbst lieben, sind selbstbewusster und können Liebe verschenken! - Jeder, der nach LIEBE verlangt, leidet, wenn er sie nicht bekommt - doch LIEBE kann nur gegeben werden!



Wenn wir geliebt werden, fühlen wir uns gut und könnten 'Bäume ausreißen'! Doch alles, was wunderschön ist, ist auch zerbrechlich, wie ein Spiegel, der nicht mehr in seinen Urzustand versetzt werden kann, wenn er einmal zerbrochen ist. Wir müssen mit unseren Gefühlen vorsichtig umgehen, denn wie Speise Nahrung für den Körper ist, so ist LIEBE Nahrung für die Seele: Ohne Speise ist der Körper schwach, ohne Liebe ist die Seele schwach.



FAZIT: Die LIEBE verfügt über eine ganz besondere Energie! - Zu LIEBEN bedeutet zu lachen, zu genießen, sich an den Dingen, die einen glücklich machen, zu erfreuen - und sie bedeutet auch, die positive Energie an andere weiterzugeben, denn es lohnt sich!



