Extinction Rebellion kämpft für ähnliche Ziele wie Fridays for Future - mit härteren Mitteln. Am Montag soll eine "Rebellionswelle" starten.

Das Video wirkt wie Werbung für einen Thriller im Kino. "Dies ist ein Notfall", steht da. Dann Bilder der Zerstörung: Sturmschäden, Brände, ein austrocknender See. "Doch das ist nur der Anfang", eine Warnung, weiß auf schwarz, zu düsterer Musik. "Es wird noch schlimmer werden. Unsere Zivilisation ist bedroht." Am Ende steht ein Aufruf - zur nächsten "Rebellionswelle" an diesem Montag. "Wir blockieren Berlin, Paris, New York, Amsterdam, London."

Hinter den Warnungen und der Drohung steckt eine Bewegung, die in Deutschland längst nicht so bekannt ist wie die Klimaaktivisten von Fridays for Future - aber vorhat, sich mindestens genau so bekannt zu machen. Das Logo mit der Sanduhr in einem Kreis taucht immer öfter auf Demonstrationen auf. Extinction Rebellion - kurz XR - bedeutet Aufstand gegen das Aussterben. Das klingt radikaler als die Schülerbewegung, die die Schwedin Greta Thunberg ins Leben gerufen hat.

"Mit gewaltfreiem zivilen Ungehorsam gegen Klimakrise und Massenaussterben", ist die Devise der Aktivisten. "Wir stören den alltäglichen Betriebsablauf, der unsere Lebensgrundlagen zerstört." Mit drastischen Bildern, Aktionen und Worten will die Bewegung Bürgern, Staatenlenkern und Wirtschaftsbossen klar machen, was auf dem Spiel steht - über kurz oder lang die Welt, wie wir sie kennen.

Särge, blutrote Farbe, Kostüme und das Totstellen in der Öffentlichkeit gehören dazu, ebenso die Blockade von Verkehrsknoten. Damit haben auch Kristin Mudra und Annemarie Botzki schon Erfahrungen gesammelt ...

