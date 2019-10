Ankara, 6. Oktober (Reuters) - Die Türkei hat am Sonntag einen Top-US-Diplomaten ins Außenministerium einbestellt, einen Tag nachdem der Twitter-Account der US-Botschaft einen Tweet über Devlet Bahceli, den Führer der kürzlich erkrankten nationalistischen Partei, geliked hatte. In dem Tweet hieß es, die Türkei sollte sich auf eine politische Szenerie ohne Bahceli vorbereiten. Bahceli hatte in den letzten Wochen gesundheitliche Probleme, was zu Spekulationen über den Ernst seines Zustands führte. Der Streit kommt zu einer Zeit, in der die Beziehungen zwischen den NATO-Verbündeten aufgrund der Drohungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...