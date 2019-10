Im November soll es ein Treffen zwischen Recep Tayyip Erdogan und Donald Trump geben. Das kündigte der türkische Präsidialpalast am Sonntagabend an.

Kurz nach der Androhung einer türkischen Militäroffensive in Nordsyrien haben Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump miteinander telefoniert. In einer vom Präsidialpalast in Ankara veröffentlichten Stellungnahme hieß es am späten Sonntagabend, die beiden hätten ein persönliches Treffen im November in Washington vereinbart. Aus dem Weißen Haus lagen zunächst keine Informationen zu dem Telefonat ...

