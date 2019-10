Die regierenden Sozialisten haben die Parlamentswahl im früheren Euro-Krisenland Portugal mit großem Vorsprung gewonnen. Nach Auszählung von mehr als 98 Prozent aller Wahlbezirke erhielt die Sozialistische Partei (PS) von Ministerpräsident António Costa am Sonntag knapp 37 Prozent der Stimmen. Das sind knapp fünf Prozentpunkte mehr als bei der vergangenen Wahl zur Lissabonner Assembleia da República vor vier Jahren.

Der stellvertretende Präsident der stärksten Oppositionskraft, der konservativen Sozialdemokratischen Partei (PSD), David Justino, und andere Parteisprecher gratulierten der PS bereits zum Triumph. Die PSD kam nach den vorläufigen Auszählungsergebnissen auf knapp 29 Prozent. Die Ergebnisse könnten sich noch ändern, da die bei weitem größten Wahlbezirke wie Lissabon oder Porto am späten Abend noch nicht ausgezählt waren. Das ist aber angesichts der großen Abstände zwischen den drei Erstplatzierten nicht mehr relevant.

Die erhoffte absolute Mehrheit dürften die Sozialisten aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verpasst haben. Costa würde somit weiterhin auf die Unterstützung anderer Parteien angewiesen sein. In der ablaufenden Legislaturperiode war er ohne formelle Koalitionsbildung vom marxistischen Linksblock (BE) und dem grün-kommunistischen Bündnis CDU unterstützt worden./er/DP/mis

