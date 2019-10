Das US-Bankinstitut Bridge Bancorp Inc. (ISIN: US1080351067, NASDAQ: BDGE) wird eine Quartalsdividende von 23 US-Cents je Aktie ausschütten. Die Auszahlung für das dritte Quartal 2019 erfolgt am 25. Oktober 2019 (Record date: 18. Oktober 2019). Auf das Jahr hochgerechnet werden unverändert 0,92 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 3,12 Prozent beim derzeitigen Aktienkurs von 29,48 US-Dollar ...

