Die PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (ISIN: US70806A1060, NASDAQ: PFLT) wird den Aktionären am 1. November 2019 eine monatliche Dividende in Höhe von 0,095 US-Dollar ausbezahlen, wie am Freitagabend berichtet wurde. Record date ist der 17. Oktober 2019. PennantPark Floating Rate Capital ist eine Business Development-Gesellschaft, die 2007 in New York gegründet worden ist und von PennantPark Investment Advisers LLC ...

