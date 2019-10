Bleibt der Dax auf Erholungskurs? Zum Start in die neue Handelswoche steht für Anleger die Geldpolitik der EZB im Fokus. Zudem stehen Konjunkturdaten auf der Agenda.

Zum Start in die neue Woche kämpft der deutsche Leitindex um den Erhalt der 12.000-Punkte-Marke. Nachdem der Dax in der vergangenen Woche Hunderte Zähler verloren hatte, dürften Anleger gespannt auf weitere positive Marktentwicklungen hoffen. Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der Dax vorbörslich nahezu unverändert.

An diesem Montag steht vor allem wieder die Geldpolitik im Fokus der Investoren. Die kommenden zwei Tage lädt die Europäische Zentralbank (EZB) zu ihrer jährlichen geldpolitischen Konferenz. Ein wichtiges Thema: die Zinsuntergrenze. Interessant dürfte auch werden, wie es in der Kontroverse um den umstrittenen Kurs von EZB-Chef Mario Draghi weitergeht, der sich mit seiner Niedrigzinspolitik inner- und außerhalb der Notenbank viele Feinde gemacht hat.

Außerdem werden die Industrieaufträge für den Monat August veröffentlicht. Analysten gehen von einem erneuten Rückgang aus. Auch die Entwicklungen auf der geopolitischen Bühne bleiben marktrelevant. Im Brexit-Chaos rudert der britische Premierminister Boris Johnson zurück und betont, dass das Vereinigte König noch in diesem Monat die EU verlässt. Tage hatte es noch geheißen, Johnson wolle notfalls doch eine weitere Verschiebung des EU-Austritts beantragen. Und auch der Handelsstreit zwischen den USA und der EU facht weiter Nervosität an.

Am vergangenen Freitag schloss der Dax bei 12.012 Punkten rund 0,7 Prozent fester und beendete damit die Talfahrt, die zur Wochenmitte begann. Getrieben wurde das Frankfurter Börsenbarometer von US-Arbeitsmarktdaten. Innerhalb weniger Tage hatte er mehr als 500 Punkte einbüßen müssen. Was die Märkte heute bewegt:

1 - Vorgabe aus den USA

Nach teils heftigen Kursverlusten unter der Woche infolge schwacher Konjunkturdaten haben eher moderate Nachrichten vom Arbeitsmarkt die Wall Street am Freitag angetrieben. "Wir haben so viele schlechte Nachrichten gehabt, dass alles willkommen ist, was darauf hindeutet, dass die Wirtschaft besser läuft als erwartet", sagte J.J. Kinahan, Marktstratege bei TD Aneritrade in Chicago.

Alle drei großen US-Indizes schlossen am Freitag je rund 1,4 Prozent fester. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stand damit bei 26.573 Punkten, der breiter gefasste S&P 500 bei 2951 und der Index der Technologiebörse Nasdaq bei 7982 Stellen.

2 - Handel in Asien

Die Börse in Tokio ist angesichts neuer Sorgen über ein Scheitern der geplanten Handelsgespräche zwischen den USA und China schwächer

