Die Digitalisierung erfasst und prägt derzeit alle Bereiche der Wirtschaft. Sie ist Revolution und Evolution zugleich. Sie ist unaufhaltsam und unumkehrbar. Jedes Unternehmen wird sich über kurz oder lang dieser Herausforderung stellen müssen. Und das ist gut so. Denn sie bietet enorme Chancen für unsere Zukunft. Doch die Transformation ist komplex und facettenreich. Permanente Innovationen geben dem Prozess eine ungeheure Dynamik. Die darin verborgenen Potenziale gilt es, für Ihr Unternehmen richtig zu nutzen. Bei der Auftaktveranstaltung des Beratungsservice Experts for Business, kurz X4B, sagte der Hauptgeschäftsführer von Niederachsen Metall Dr. Volker Schmidt: "In vielen Gesprächen und unseren Umfragen stellen wir immer wieder fest, dass viele Unternehmen da nicht so weit sind, wie sie gerne möchten. Die Bestandsaufnahme ist abgeschlossen: alle wissen, dass sie irgendwie digitaler werden müssen. Das ‚wie' ist dann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...